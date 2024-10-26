Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В России вырос спрос на горные походы
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

1 мин.

В России вырос спрос на горные походы

Мария Задорожная
Автор
Горный туризм
Фото Michael Lutz, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Среди «неспортивных» россиян растет интерес к горным походам. Так количество туристов в горах увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, а самой популярной вершиной, в том числе среди новичков, остается Эльбрус, сообщает «Российская Газета».

Стоимость горной экспедиции сильно зависит от выбранного маршрута, сезона и уровня поддержки. Туристы могут встретить предложения от 50 тысяч рублей и за 200 тысяч рублей. В среднем комфортное восхождение, которое включает сопровождение гида, ночевку в домиках и питание, обойдется небольшой группе в 130 тысяч рублей. К этой цене еще стоит прибавить стоимость снаряжения.

Отмечается, что только базовое снаряжение обойдется примерно в 100 тысяч рублей. При этом сюда не входит одежда, обувь, рюкзаки, палки и прочая мелочь.

Кроме того, фиксируется рост спроса и на треккинговые маршруты, где стоимость однодневных маршрутов начинается от 5 тысяч рублей в группе. Например, трехдневный поход на Архыз обойдется уже в 87 тысяч рублей.

Однако прежде чем покупать снаряжение и бронировать тур, нужно оценить опыт, спортивную подготовку и состояние здоровья. Восхождение на любую вершину требует серьезной подготовки и акклиматизации, которая может занять несколько недель.

Регистрация на&nbsp;рейс в&nbsp;самолете: когда начинается и&nbsp;как работает&nbsp;&mdash; правила. Регистрация на рейс: все, что нужно знать путешественнику
Путешествия
Новости холдинга
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Стали известны подробности о сбежавших из колонии в Липецкой области
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область после побега из ИК
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ