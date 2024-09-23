В российских школах появится курс коррекции для буллеров и их родителей

В Государственной думе готовится закон о борьбе с травлей в школах, согласно которому подросток и его родители смогут дополнительно пройти «курс исправления», передает РБК со ссылкой на слова автора инициативы, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

Сообщается, что в законопроекте будет закреплено определение понятию «травля». Ей будут считаться регулярные намеренные действия несовершеннолетнего, направленные на унижение достоинства личности другого человека.



«Ключевая задача законопроекта — не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения», — отметил Метелев.



Депутат добавил, что для исправления подростков будут привлекаться сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, психологи и представители общественных организаций



Кроме того, чиновник считает, что родители тоже должны принимать участие в мероприятиях, направленных на исправление «агрессоров», а не поощрять позицию ребенка своим безразличием.