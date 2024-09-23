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В российских школах появится курс коррекции для буллеров и их родителей
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

В российских школах появится курс коррекции для буллеров и их родителей

Мария Задорожная
Автор
Школьники издеваются над одноклассником
Фото StockPlanets/istockphoto.com
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В Государственной думе готовится закон о борьбе с травлей в школах, согласно которому подросток и его родители смогут дополнительно пройти «курс исправления», передает РБК со ссылкой на слова автора инициативы, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

Сообщается, что в законопроекте будет закреплено определение понятию «травля». Ей будут считаться регулярные намеренные действия несовершеннолетнего, направленные на унижение достоинства личности другого человека.


«Ключевая задача законопроекта — не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения», — отметил Метелев.


Депутат добавил, что для исправления подростков будут привлекаться сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, психологи и представители общественных организаций


Кроме того, чиновник считает, что родители тоже должны принимать участие в мероприятиях, направленных на исправление «агрессоров», а не поощрять позицию ребенка своим безразличием.

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