В российских школах появится курс коррекции для буллеров и их родителей

Сегодня, 17:10
В Государственной думе готовится закон о борьбе с травлей в школах, согласно которому подросток и его родители смогут дополнительно пройти «курс исправления», передает РБК со ссылкой на слова автора инициативы, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.
Сообщается, что в законопроекте будет закреплено определение понятию «травля». Ей будут считаться регулярные намеренные действия несовершеннолетнего, направленные на унижение достоинства личности другого человека.
«Ключевая задача законопроекта — не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения», — отметил Метелев.
Депутат добавил, что для исправления подростков будут привлекаться сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, психологи и представители общественных организаций
Кроме того, чиновник считает, что родители тоже должны принимать участие в мероприятиях, направленных на исправление «агрессоров», а не поощрять позицию ребенка своим безразличием.