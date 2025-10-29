В Санкт-Петербурге пройдет международный турнир по сквошу SPB CUP 2025

С 28 ноября по 30 ноября в Санкт-Петербурге пройдет ежегодный международный турнир по сквошу SPB CUP 2025. Мероприятие состоится на площадке крупнейшего в России сквош-клуба RC Club и объединит около 200 спортсменов из разных стран.

Турнир пройдет по четырем категориям: Elite, B, C, Beginners, в мужских и женских группах. Игроки смогут участвовать в двух категориях: одной рейтинговой и одной внерейтинговой (Beginners). Матчи пройдут по правилам WSF (большинство из 5 геймов, до 3 побед, каждый гейм до 11 очков). Схему проведения (группы и/или олимпийская система) определит главная судейская коллегия в зависимости от числа участников.

Кроме того, спортсменов ждет насыщенная программа, включающая традиционную вечеринку Players' Party, где в неформальной обстановке можно пообщаться с коллегами по корту и укрепить спортивное комьюнити.

«Большую часть турниров мы проводим под флагом Санкт-Петербурга, поскольку этот город уникально сочетает богатое культурное наследие и неугасающую спортивную энергетику. В RC Club мы стремимся поддерживать статус площадки, открытой для всех — от начинающих энтузиастов до опытных профессионалов», — отметил генеральный директор клуба Максим Стулий.

Узнать подробную информацию о турнире можно на официальном сайте клуба.