Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по сквошу
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:45

1 мин.

В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по сквошу

Мария Маковей
Автор
Турнир по сквошу White Nights Open 2024
Фото Пресс-служба RC Club
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В Санкт-Петербурге, в крупнейшем сквош-клубе России RC Club, с 14 по 16 июня проходил турнир по сквошу White Nights Open 2024. Соревнования установили рекорд по количеству участников. Так за победу боролись 352 спортсмена из разных стран, среди которых Россия, Египет, Беларусь, Казахстан, Франция, ОАЭ, Армения, Индия и Киргизия. Всего за три дня турнира было сыграно порядка 900 матчей.

Для тех, кто не смог лично посмотреть зрелищные матчи, RC Club вел прямую трансляцию. Ее зрителями стали более 10 000 человек.

Организаторы турнира отметили, что такое количество зрителей и болельщиков говорит о том, что сквош активно развивается в России.

Сквош: что это такое и&nbsp;чем отличается от&nbsp;тенниса, правила игры, польза и&nbsp;вред. Что такое сквош и чем он отличается от тенниса

Увлечения
1
0
Новости холдинга
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее