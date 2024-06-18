В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по сквошу

В Санкт-Петербурге, в крупнейшем сквош-клубе России RC Club, с 14 по 16 июня проходил турнир по сквошу White Nights Open 2024. Соревнования установили рекорд по количеству участников. Так за победу боролись 352 спортсмена из разных стран, среди которых Россия, Египет, Беларусь, Казахстан, Франция, ОАЭ, Армения, Индия и Киргизия. Всего за три дня турнира было сыграно порядка 900 матчей.

Для тех, кто не смог лично посмотреть зрелищные матчи, RC Club вел прямую трансляцию. Ее зрителями стали более 10 000 человек.

Организаторы турнира отметили, что такое количество зрителей и болельщиков говорит о том, что сквош активно развивается в России.