В Сириусе состоялся Всероссийский фестиваль детского регби

С 9 по 13 октября в Сириусе проходил Всероссийский фестиваль детского регби, в котором приняли участие более 1000 детей из 25 регионов страны. Организатором мероприятия выступил Национальный благотворительный фонд развития детского регби в России имени Соколова А. А.

Так в рамках масштабного события прошел турнир по регби среди девочек 2011-2012 годов рождения «Краса регби», в котором свои силы продемонстрировали 23 команды. Победителем стала ДЮСШ Лосино-Петровский, серебро соревнований получил ЦСКА Москва, а бронза досталась Московской академии регби.

Кроме того, состоялся и Всероссийский турнир среди школьников 2012 года рождения «Кубок Соколова». В нем сражались за победу 36 команд. Первое место заняла СШОР Зеленограда, второе место «Локомотив-1» из Пензы и третье — команда «Горец», Ингушетия.

Помимо прочего, для участников и гостей спортивного фестиваля организовали творческий отдых с выступлениями артистов. Завораживающий момент праздника украсила победительница проекта «Голос. Дети 7» Олеся Казаченко, которая поздравила детей и подарила им творческий сюрприз.



«Спорт-Экспресс» выступил информационным партнером события.