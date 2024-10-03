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В Сочи пройдут соревнования по плаванию на открытой воде SWIMSTAR
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:30

1 мин.

В Сочи пройдут соревнования по плаванию на открытой воде SWIMSTAR

Мария Задорожная
Автор
Заплывы на открытой воде SWIMSTAR
Фото Пресс-служба IRONSTAR
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4 октября в Сириусе состоится закрытие сезона соревнований по плаванию на открытой воде — SWIMSTAR. Серия заплывов пройдет в рамках спортивного фестиваля IRONSTAR.

Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 1 или 2 морские мили (1,852 км и 3,704 км соответственно). Также пловцам в этом году предлагают попробовать силы в новом формате заплывов — эстафета на 2 морские мили SWIMSTAR DOUBLE MILE RELAY.

Соревнования состоятся в акватории Имеретинского порта Черного моря, который защищен от волн и течений двумя молами. Кроме того, вода в бухте на 2 градуса теплее, чем в открытом море. Стартовать спортсмены будут с пирса, а болельщики могут наблюдать за ними на протяжении всей дистанции.

Также участников заплывов в Сириусе ждет праздничная программа в честь закрытия сезона соревнований.

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