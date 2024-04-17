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В США появилась авиакомпания для собак
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:00

1 мин.

В США появилась авиакомпания для собак

Мария Маковей
Автор
Собака в очках с билетом в зубах
Фото damedeeso/istockphoto.com
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В США появилась авиакомпания для перевозки собак Bark Air. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Идея организовать комфортный перелет хозяевам и их питомцам принадлежит фирме Bark, которая занимается производством товаров для собак.

Согласно проморолику, для четвероногих друзей на борту созданы королевские условия: удобные кровати для совместного сна с хозяевами, аромакабинки с успокаивающими запахами и звуками, напитки (например, вода или костный бульон), успокаивающие лакомства и шумоподавляющие наушники.

Рейсы будут выполняться на бизнес-джете. В полетной программе пока только Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон. Билет на внутренний рейс обойдется хозяину и псу в 6 тысяч долларов (560 тысяч рублей), до другой страны можно будет добраться за 8 тысяч долларов (747 тысяч рублей).

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