Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В трех городах России запустили бесплатные сап-прогулки
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:20

1 мин.

В трех городах России запустили бесплатные сап-прогулки

Мария Маковей
Автор
Сап-прогулки
Фото SerhiiBobyk/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В трех городах России запустили бесплатные сап-прогулки «Лови закаты». До конца июля такие прогулки будут проходить регулярно по самым красочным локациям Москвы, Геленджика и Нижнего Новгорода в сопровождении опытных инструкторов.

Как отметили организаторы, такой вид досуга набирает популярность благодаря своей простоте, доступности для людей любого уровня подготовки, а также дает возможность поддерживать тело в тонусе.

Маршруты сап-прогулок специально разработали таким образом, чтобы участники смогли застать самые красочные закаты и сделать памятные фото.

Посмотреть актуальное расписание и записаться на прогулку можно на официальном сайте.

Сапсерфинг. Как правильно кататься на сапах и полезно ли это
Развлечения
0
Новости холдинга
Орбан назвал позиции РФ и Украины по конфликту далекими друг от друга
Травму Мбаппе преуменьшали, Роналду могут наказать из-за кардиограммы. Что нужно знать о четвертьфиналах Евро-2024
Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО