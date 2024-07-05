Сегодня, 19:20
В трех городах России запустили бесплатные сап-прогулки «Лови закаты». До конца июля такие прогулки будут проходить регулярно по самым красочным локациям Москвы, Геленджика и Нижнего Новгорода в сопровождении опытных инструкторов.
Как отметили организаторы, такой вид досуга набирает популярность благодаря своей простоте, доступности для людей любого уровня подготовки, а также дает возможность поддерживать тело в тонусе.
Маршруты сап-прогулок специально разработали таким образом, чтобы участники смогли застать самые красочные закаты и сделать памятные фото.
Посмотреть актуальное расписание и записаться на прогулку можно на официальном сайте.