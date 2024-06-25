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В Тверской области пройдут женские и детские забеги IRONLADY и STARKIDS
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:45

1 мин.

В Тверской области пройдут женские и детские забеги IRONLADY и STARKIDS

Мария Маковей
Автор
Женские и детские забеги IRONLADY & STARKIDS.
Фото Пресс-служба IRONSTAR
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29 июня на территории курорта Завидово Тверской области пройдут женский и детский забеги IRONLADY & STARKIDS. Соревнования состоятся в рамках фестиваля IRONSTAR ZAVIDOVO 2024.

Первыми на старт выйдут участники детского забега. Начинающие атлеты в возрасте от 0 до 6 лет преодолеют дистанцию в 500 м, а спортсмены постарше — от 7 до 12 лет — смогут попробовать свои силы в забеге на 1000 м. Самые маленькие бегуны также смогут «пробежать» забег — на руках у родителей или в коляске. Перед началом забега всех юных участников ждет веселая разминка в компании аниматоров, а на финише — настоящая медаль!

Следующими на старт выйдут участницы женского забега IRONLADY. Девушки пробегут дистанцию 5 км, которая проходит по живописным дорожкам в окрестностях курорта Завидово. Стать участницей забега могут девушки старше 14 лет. При этом уровень подготовки не важен.

В соревновании примут участие и профессиональные спортсменки. Они стартуют первыми в кластере «Элита». Красивым завершением забега станут памятные медали на финише и цветы от организаторов.

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