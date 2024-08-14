В Ульяновске состоялось первенство России по детско-юношескому парусному спорту

С 5 по 11 августа на территории Куйбышевского водохранилища в Ульяновске впервые проходило первенство России по детско-юношескому парусному спорту. Для участия в соревнованиях из 20 регионов страны прибыли 150 спортсменов в возрасте от 12 до 20 лет.

Первенство проходило на олимпийских дистанциях в классах яхт «Кадет», «Зум 8», «Европа». Больше всего золотых медалей досталось представителям Санкт-Петербурга, Тольятти и Москвы.

Так, москвич Николай Фастенко, выступая в классе «Европа», взял золото сразу в двух категориях: «юниоры» и «юноши». В том же классе в категории «юниорки» победила Регина Кутлиахметова из Санкт-Петербурга, а лучшей в категории «девушки» стала Анастасия Гусева, также представительница Северной столицы.

Спортсмен из Тольятти Антон Мищенко, выступавший в категории «юниоры», победил в классе «Зум 8». Среди юниорок в этом классе лучшей оказалась Моника Никифорова из Санкт-Петербурга. Пара из Воронежа: Егор Вишногор и Любомир Орешечкин — победили в категории «открытый» класса «Кадет». В том же классе, но в категории «открытый, девушки до 18 лет» победила пара Ирина Кавватеева и Василина Сосновая из Тольятти.

Все победители и призеры помимо наград получили подарки от генерального партнера соревнований — компании «Арнест Упаковочные Решения».