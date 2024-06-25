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В Завидово пройдут заплывы на открытой воде SWIMSTAR
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:00

1 мин.

В Завидово пройдут заплывы на открытой воде SWIMSTAR

Мария Маковей
Автор
Заплывы на открытой воде SWIMSTAR
Фото Пресс-служба IRONSTAR
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29 июня в акватории реки Дойбицы на территории курорта Radisson Resort Zavidovo (Тверская область) состоятся заплывы на открытой воде SWIMSTAR.

В соревновании примут участие пловцы разного уровня подготовки: как любители, так и опытные спортсмены. Участникам заплыва организаторы предложат преодолеть две дистанции: 1 морскую милю (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км). Так участники SWIMSTAR DOUBLE MILE проплывут два круга, а SWIMSTAR ONE MILE — один круг.

Опытные спортсмены смогут обновить личный рекорд и посоревноваться в условиях высокой конкуренции, а начинающие пловцы — попробовать свои силы в безопасных условиях.

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