ВЦИОМ: большинство россиян не планируют никуда уезжать на майские праздники

Сегодня, 12:15
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, как россияне планируют провести длинные майские выходные.
Большинство опрошенных останутся в своем регионе:
47% — никуда не собираются выезжать;
29% — поедут на дачу;
20% — будут работать;
13% — уедут куда-нибудь за пределы региона.
Получается, что туризм на майские праздники стал не таким уж привлекательным способом отдыха.
Чем же займутся граждане в период длинных майских праздников:
29% — пойдут на огород;
22% — будут трудиться на работе;
16% — продолжат ремонт, начнут заниматься домашними делами;
15% — посвятят время близким.
Что касается продолжительности выходных, то 70 процентов респондентов довольны, 14 процентов хотели бы отдыхать подольше, а вот 8 процентов считают, что праздники длятся слишком долго.