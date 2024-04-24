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ВЦИОМ: большинство россиян не планируют никуда уезжать на майские праздники
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:15

1 мин.

ВЦИОМ: большинство россиян не планируют никуда уезжать на майские праздники

Мария Маковей
Автор
Семья жарит шашлыки
Фото StefaNikolic/istockphoto.com
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, как россияне планируют провести длинные майские выходные.

Большинство опрошенных останутся в своем регионе:

  • 47% — никуда не собираются выезжать;

  • 29% — поедут на дачу;

  • 20% — будут работать;

  • 13% — уедут куда-нибудь за пределы региона.

Получается, что туризм на майские праздники стал не таким уж привлекательным способом отдыха.

Чем же займутся граждане в период длинных майских праздников:

  • 29% — пойдут на огород;

  • 22% — будут трудиться на работе;

  • 16% — продолжат ремонт, начнут заниматься домашними делами;

  • 15% — посвятят время близким.

Что касается продолжительности выходных, то 70 процентов респондентов довольны, 14 процентов хотели бы отдыхать подольше, а вот 8 процентов считают, что праздники длятся слишком долго.

&laquo;Шашлычный набор&raquo; подорожал на&nbsp;11%. Эксперты заявили, что «шашлычный набор» подорожал на 11%
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