Ветеринар дал рекомендации, которые отучат вашу кошку царапать мебель и обои

Руководитель группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм» Иван Пушилин рассказал «СЭ», как отучить кошек точить повсюду когти в квартире или доме. «Кошки могут портить мебель, обои и прочее по разным причинам. Это и физиологический аспект, ведь когти постоянно растут, и кошки обтачивают их, чтобы избавиться от чувства дискомфорта. Это и борьба животного со стрессом. Если процесс сопровождается агрессивным поведением, это может быть связано с процессом половой охоты», — пояснил специалист. По его словам, таким образом кошки могут «помечать» территорию, ведь на кончиках кошачьих подушек расположены потовые железы. Не стоит исключать, что кошка просто поддерживает свою физическую форму.

Чтобы отучить кошку царапать мягкую мебель и обои, Иван Пушилин порекомендовал подстричь когти с помощью специальной когтерезки и купить домой когтеточку с запахом кошачьей мяты (или наносить на когтеточку капли мятного раствора самостоятельно). «Можно использовать пульверизатор с водой и громкие звуки, но строго в тот момент, когда животное обтачивает когти. В местах, где кошка планирует точить когти, можно распылить ароматы цитрусовых или разложить канцелярский скотч», — предложил необычное решение проблемы ветеринар.

Если же подобное поведение связано с половой охотой, питомец стал агрессивен, специалист посоветовал давать животному специальные контрацептивные препараты. «Важно, чтобы они были бигормональными, типа «сексбарьера». Они безопасны и помогут скорректировать поведение кошки, сняв повышенную возбудимость. Ни в коем случае нельзя кричать и наказывать животное, ведь агрессия вызовет у питомца стресс и только усугубит ситуацию», — подытожил Иван Пушилин.

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