Ветеринар предупредил об опасности бытовой химии для домашних животных

Руководитель группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм» Иван Пушилин рассказал «СЭ» об опасности бытовой химии для домашних животных. «Хлорка очень токсична, для домашних животных особенно. Кошке или собаке достаточно просто находиться в обработанном помещении, чтобы получить отрицательное воздействие на организм. Пары хлора могут вызвать бронхоспазмы, что приводит к дыхательной недостаточности. Попадание таких средств на кожу или подушечки лап приводит к раздражению, а проглатывание — к отравлению и ожогам слизистых», — предупредил специалист.

По словам Ивана Пушилина, не менее опасны и спиртосодержащие антисептики. Они могут вызывать жжение и приводить к аллергическим реакциям. «Для дезинфекции мест обитания животных лучше всего использовать специализированные средства, например, «Лайна». Они продаются в зоомагазинах», — заключил ветеринар.

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