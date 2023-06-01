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Сегодня, 16:45

Ветеринар предупредил об опасности бытовой химии для домашних животных

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Рыжий с белым кот лежит на полу.
Фото Freepik/freepik
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Руководитель группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм» Иван Пушилин рассказал «СЭ» об опасности бытовой химии для домашних животных. «Хлорка очень токсична, для домашних животных особенно. Кошке или собаке достаточно просто находиться в обработанном помещении, чтобы получить отрицательное воздействие на организм. Пары хлора могут вызвать бронхоспазмы, что приводит к дыхательной недостаточности. Попадание таких средств на кожу или подушечки лап приводит к раздражению, а проглатывание — к отравлению и ожогам слизистых», — предупредил специалист.

По словам Ивана Пушилина, не менее опасны и спиртосодержащие антисептики. Они могут вызывать жжение и приводить к аллергическим реакциям. «Для дезинфекции мест обитания животных лучше всего использовать специализированные средства, например, «Лайна». Они продаются в зоомагазинах», — заключил ветеринар.

Ранее мы рассказывали, чем чревата домашняя уборка с хлоркой для человека.

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