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VK Fest в Санкт-Петербурге посетили 70 тысяч зрителей
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:15

1 мин.

VK Fest в Санкт-Петербурге посетили 70 тысяч зрителей

Мария Маковей
Автор
VK Fest в Санкт-Петербурге
Фото Пресс-служба VK Fest
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29 и 30 июня в Санкт-Петербурге прошел самый масштабный фестиваль этого лета — VK Fest. Парк 300-летия на два дня стал местом встречи артистов, инфлюенсеров, стримеров, спортсменов и поклонников музыки. Мероприятие посетили около 70 тысяч зрителей.

Так на сценах фестиваля выступили 70 музыкантов. Хедлайнером первого дня стал Баста, второго — группа «ЗВЕРИ». Также для гостей выступали Дима Билан, МОТ, Элджей и др. Впервые на фестивале появились Ева Польна, 25/17, Ноггано, Три дня дождя, XOLIDAYBOY и пр. Ведущим музыкальной программы был Дима Масленников.

В зоне инфлюенсеров посетители пообщались с любимыми блогерами. Среди них были Валя Карнавал, Влад А4, MILANA STAR, Катя Адушкина, Егор Шип, участники The Hype House Rus.

Кроме того, гости VK Fest могли сделать фото и получить автограф Клавы Коки, Антона Шастуна и Арсения Попова, Utopia Show и др. Но особой популярностью среди юных гостей пользовалась «Школа инфлюенсеров»: дети брали уроки по созданию контента у блогеров. В школе можно было встретить даже Влада А4.

Также гости фестиваля приняли участие в мероприятиях локаций «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт» и «Косплей».

Более 100 популярных блогеров примут участие в&nbsp;VK Fest в&nbsp;Москве. Более 100 популярных блогеров примут участие в VK Fest в Москве

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