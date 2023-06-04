Врач Андрей Продеус рассказал, у каких детей чаще бывает аллергия

Врач-иммунолог и соведущий Елены Малышевой по шоу «Жить здорово» Андрей Продеус в подкасте News.ru рассказал, у каких детей чаще бывает аллергия, в частности на шерсть животных. «В несколько раз чаще бывает аллергия у детей, если кошку взяли в дом, когда ребенок уже какое-то время живет — ему года два-три. А если беременность у мамы протекала, когда кошка уже была в доме, тогда эти антигены поступали в организм ребенка, и он рождается, даже будучи потенциальным аллергиком, но шансы развить аллергию на животного, которое жило в доме, минимальны», — пояснил специалист.

По словам Андрея Продеуса, таким же образом возникает реакция и на другие аллергены: абсолютная «стерильность» более опасна, чем они сами. «Ребенок должен познавать мир, встречаться с различными микробами, вирусами и антигенами, тогда его иммунитет научится определять, кто свой, а кто чужой, на кого реагировать, на кого не реагировать», — заключил врач.

Ранее мы рассказывали, как спастись от сезонной аллергии.