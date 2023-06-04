Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

4 июня, 23:05

Врач Андрей Продеус рассказал, у каких детей чаще бывает аллергия

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ребенок с одуванчиком.
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

Врач-иммунолог и соведущий Елены Малышевой по шоу «Жить здорово» Андрей Продеус в подкасте News.ru рассказал, у каких детей чаще бывает аллергия, в частности на шерсть животных. «В несколько раз чаще бывает аллергия у детей, если кошку взяли в дом, когда ребенок уже какое-то время живет — ему года два-три. А если беременность у мамы протекала, когда кошка уже была в доме, тогда эти антигены поступали в организм ребенка, и он рождается, даже будучи потенциальным аллергиком, но шансы развить аллергию на животного, которое жило в доме, минимальны», — пояснил специалист.

По словам Андрея Продеуса, таким же образом возникает реакция и на другие аллергены: абсолютная «стерильность» более опасна, чем они сами. «Ребенок должен познавать мир, встречаться с различными микробами, вирусами и антигенами, тогда его иммунитет научится определять, кто свой, а кто чужой, на кого реагировать, на кого не реагировать», — заключил врач.

Ранее мы рассказывали, как спастись от сезонной аллергии.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Дети
Польза и вред
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Парикмахер объяснила, как ухаживать за детскими волосами