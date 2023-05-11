Врач рассказала, какие продукты не стоит давать детям на первом году жизни

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», какие продукты не стоит давать детям на первом году жизни. По ее словам, опасными для малышей будут мед, икра, сыр и производные орехов — они способны вызвать сильнейшую аллергию.

Наталья Перова отметила, что нельзя детям на первом году жизни давать солености, копчености и обработанное мясо. Эти продукты содержат консерванты и красители, которые вызывают аллергию и формируют болезни пищеварительной системы, а также огромное количество соли. «В будущем это может сформировать пристрастие к соленым продуктам, которые приводят к развитию гипертонии», — пояснила специалист. Вызывать привыкание могут еще сладости и сахар.

Также детям на первом году жизни не стоит давать чай. «Он содержит кофеин и влияет на качество сна», — резюмировала Наталья Перова.

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