Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году

В мае 2024 года россиян ждет два этапа длительных выходных, но перед этим придется поработать 6 дней — с 22 по 27 апреля включительно, пишет ДОМ.РФ.

Затем наступят длительные майские выходные, приуроченные к Празднику Весны и Труда. Продлятся они четыре дня: с 28 апреля по 1 мая включительно.

После придется поработать 2, 3, 6, 7 и 8 мая, а потом снова отдых в честь Дня Победы — с 9 по 12 мая включительно.

Майские выходные — это последние длительные выходные в 2024 году. Следующий праздник по производственному календарю — среда, 12 июня, День России. Потом еще один выходной ждет россиян в ноябре — 4 ноября, День народного единства, при этом рабочей будет суббота, 2 ноября.