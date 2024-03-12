Вышла аудиоверсия книги «Когда я вырасту, я стану хоккеистом»

11 марта подписчикам «Яндекс Плюса» стала доступна аудиоверсия книги Михаила Санадзе «Когда я вырасту, я стану хоккеистом». Ее озвучил актер театра и кино Алексей Багдасаров при поддержке Континентальной хоккейной лиги.

По сюжету ученик второго класса Сева Михайлов находит на чердаке старую хоккейную клюшку, которая хранится в семье со времен Олимпиады-1956. Мальчик решает найти того, кому принадлежала раритетная клюшка и кто оставил на ней автограф. В этом непростом расследовании Севе помогает его папа Андрей. В поисках ответов мальчик не только знакомится с миром хоккея, но и сам становится на коньки.

Узнать, чем закончилось расследование Севы можно на сервисах «Букмейт» и «Яндекс Музыка».