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Яблочный Спас: традиции праздника и почему так называется
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:30

2 мин.

Яблочный Спас: история и традиции праздника

Татьяна Пищева
Автор
Яблоки в руках
Фото istockphoto.com/somboon kaeoboonsong
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19 августа празднуется Преображение Господне, в народе — Яблочный спас. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот день.

История праздника

Название торжества является народным для христианского праздника Преображения Господня. В августе отмечаются три православных Спаса, которые ежегодно приходятся на одни и те же даты — Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа).

Есть несколько версий того, откуда произошло название торжества. Кто-то верит, что праздник называется Спасом в честь Спасителя — Иисуса Христа. По другой версии, название происходит от слова «запасаться».

Традиции и приметы Яблочного Спаса

Этот праздник впитал в себя как христианские, так и языческие традиции. Согласно поверьям восточных славян, именно в этот день природа окончательно совершала поворот от лета к осени и зиме. Отсюда второе название Спаса — Осенины.

Самая известная традиция Яблочного Спаса — освещение в церкви плодов нового урожая. Особенно серьезно славяне относились к освещению пшеницы: несколько колосков нужно было обязательно окропить святой водой и сохранить до следующего года.

Яблоки
Фото istockphoto.com/AegeanBlue

В старину считалось, что до 19 августа нельзя есть яблоки. А на Спас необходимо было не только самому впервые попробовать эти фрукты, но и угостить ими родных и близких, а также сирот, неимущих и стариков. Не обходилось в этот праздник и без гаданий. Например, если первое съеденное яблоко в этот день было сладкое, то в году будут хорошие события, а если кислое, то плохие.

С Яблочным Спасом связано еще несколько других примет:

  • Какая погода на Яблочный Спас, таким будет Покров (14 октября).

  • Если на Яблочный Спас стоит жаркая погода, то зима будет студеной.

  • Если в этот день сухо — значит осень тоже будет сухая.

Если говорить о христианских традициях, то в ночь перед Преображением Господним в храмах проходит служба с особым молитвенным чином — Всенощное бдение. 19 августа проводится Божественная литургия, которая завершаются освящением плодов, принесенных молящимися.

Что нельзя делать на яблочный спас

  • Работать в огороде, саду или дома, вести бытовые дела. Исключение — приготовление еды.

  • Убивать насекомых. Считается, что севшие на руки в этот день мухи сулят удачу в будущем году.

  • Устраивать шумные праздники. Яблочный Спас выпадает на Успенский пост, поэтому запрещается нарушать его правила.

Яблочный спас. 19 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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