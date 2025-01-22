Юрист объяснил, как зарегистрировать питомца на рейс

Юрист Александр Барков в беседе с «СЭ» рассказал, что нужно учесть при регистрации питомца на рейс. По его словам, приехать в аэропорт необходимо заранее, так как на прохождение досмотра потребуется время. Также важно понимать, что домашнее животное могут не допустить к поездке, поэтому нужно предусмотреть время на решение данного вопроса.

Эксперт отметил, что для перелетов по России ветеринарный контроль не нужен. Но если человек отправляется в компании питомца за границу, следует пройти контроль и получить отметку в свидетельстве формы №1. Без печати четвероногого друга не пустят на борт.

Кроме того, юрист советует учесть пару моментов при регистрации на борт. Например, если питомец будет находиться в соседнем кресле, регистрация проводится только в аэропорту. Если он полетит под креслом или в багажном отделении, зарегистрировать животное можно онлайн. На стойке регистрации предъявляются документы об оплате перевоза, билет и ветеринарные документы.

Еще Барков перечислил ситуации, при которых на стадии регистрации могут отказать в полете:

животное заболело;

нет всех нужных документов;

перевозка не согласована;

перевозка не оплачена;

переноска не соответствует требованиям;

животное ведет себя беспокойно или агрессивно, что создает угрозу комфорту, здоровью и безопасности других пассажиров.

«Если на питомца оформлен билет, его можно вернуть (если тариф возвратный). Деньги за провоз животного в багаже или ручной клади вернуть не получится», — подытожил специалист.