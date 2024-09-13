Юрист ответил, как выбрать туристическую страховку для поездки за границу

Юрист Сергей Кормилицин в беседе с «СЭ» заявил, что для путешествий по России достаточно полиса ОМС, с которым можно обратиться в любую поликлинику или скорую помощь на территории страны.

«Для экстремальных путешествий и при путешествиях в труднодоступные места можно оформлять специальную страховку, которая может включать эвакуацию из труднодоступного места, помощь при занятиях экстремальным спортом», — объяснил эксперт.



Однако для выезда за рубеж нужно оформлять специальную страховку, при этом для каждой страны существуют определенные правила, уточнил специалист.

«К примеру, для стран Шенгена страховку нужно оформлять еще до получения визы, есть минимальная страховая сумма и риски, которые должны быть застрахованы», — добавил Кормилицин.



Кроме того, страховки делятся на разные виды в зависимости от рисков, которые путешественник застрахует. В базовую страховку, по словам юриста, обычно входят неотложная помощь, лечение заболеваний, полученных в отпуске, репатриация. Дополнительно можно включить стоматологическую помощь или, например, лечение травм, полученных при алкогольном опьянении.