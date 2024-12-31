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Юрист рассказала, где по закону нельзя запускать салюты
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:45

1 мин.

Юрист рассказала, где по закону нельзя запускать салюты

Мария Задорожная
Автор
Семья смотрит на салют
Фото gorodenkoff, iStock
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Юрист Светлана Топильская рассказала «СЭ», где по закону нельзя запускать салюты. По ее словам, устраивать пиротехническое шоу строго запрещено вблизи жилых домов. Этот запрет позволяет избежать травмирования людей и повреждения имущества. Кроме того, под запретом фейерверки внутри любых зданий и сооружений, а также на балконах, лоджиях и крышах.

«Запуск фейерверка не профессионалом запрещен вблизи образовательных учреждений, больниц, детских садов, а также на территориях, занятых промышленными предприятиями», — добавила эксперт.

Еще не стоит устраивать салюты в зонах с повышенной пожарной опасностью: вблизи железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередачи, в лесах, парках и других природных зонах. Причина — риск возникновения пожаров.


Кроме того, юрист отметила, что использование пиротехники запрещено на массовых мероприятиях, если этот запуск фейерверков не проводит профессионал с получением всех необходимых разрешений.

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