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Сегодня, 20:30

Adidas выпустил беговые кроссовки за 500 долларов. Оправдана ли цена?

Наида Демидко-Саидова
Автор, сникерхед
Фото adidas
Фото adidas
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Компания аdidas выпустила спорную новинку, которая, с одной стороны, поражает своими техническими данными, а с другой — высокой ценой. Разбираемся, за что бренд просит такие деньги.

Немного о начинке

Прежде всего стоит разобраться в основных технических особенностях модели Adizero Adios Pro Evo 1:

  • модель предназначена для марафона;

  • вес одной кроссовки составляет 4,8 унции, а именно 138 граммов;

  • дроп модели составляет 6 мм;

  • промежуточная подошва создана из новой, более упругой пены Lightstrike Pro;

  • в модель интегрированы углеродные стержни EnergyRods 2.0;

  • размерная сетка варьируется от 36-го до 46-го размеров (от UK 4 до UK 12);

  • модель выпущена в одной цветовой вариации — черно-белой. Производители заявляют, что это не просто универсальное цветовое решение, но и метафора «нулевого веса».

Фото adidas

Как и где купить

Модель непросто приобрести не только из-за рекордно высокого для беговой обуви ценника, но и благодаря системе продаж: релиз ограничен по количеству экземпляров — всего 521 пара на весь выпуск, каждая из которых будет пронумерована в районе промежуточной подошвы.

С 14 по 26 сентября бегуны могут зарегистрироваться через приложение adidas. 2 октября люди, которых выберут в компании (каким образом — не уточняется), будут уведомлены о том, что их покупка подтверждена. Еще один шанс приобрести заветную пару появится в ноябре. Дата будет анонсирована позже. Расширять линейку в данный момент производитель не планирует.

Интересный факт: в комплекте с каждой парой Adizero Adios Pro Evo 1 есть карта отказа от ответственности. На этой карте производитель информирует покупателя о том, что оптимальный срок службы обуви — это один «период ознакомления» и один марафон.

Когда ждать отзывов и выводов

Уже 24 сентября пройдет 49-й ежегодный марафонский забег в Берлине, в котором примут участие сразу 10 марафонцев, экипированных в Adizero Adios Pro Evo 1. Именно после этого старта можно будет рассуждать, смогут ли новые ультралегкие кроссовки от аdidas сместить с трона Nike и помочь установить новый рекорд.

Безусловно, модель не предназначена для широких масс и, скорее всего, создана для лидирования в вопросах передовых технологических разработок и повышения имиджа бренда в марафонской среде.

Однако история спортивной обуви показывает, что даже если сейчас у вас нет возможности протестировать эту передовую модель на себе, рано или поздно вся эта производительность дойдет до повседневного потребителя. Как это было и раньше.

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Что говорит сообщество

В Сети этот анонс вызвал бум почти такой же, как после рекорда Кипчоге в 2018 году в VaporFly Alphas.

Кто-то критикует бренд за неэкологичность, другие уже заглядывают в будущее и не понимают, чего бегунам ждать дальше.

Третья категория пользователей признает, что эта модель создавалась, чтобы сделать шоу. И, судя по всему, производителям это удалось.

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