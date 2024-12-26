Как прошел первый лыжный этап серии соревнований TOPSKI Family

В Одинцове прошел первый лыжный этап традиционной серии стартов для детей и взрослых TOPSKI Family, организованной серебряным призером Олимпийских игр Александром Панжинским. В одинцовском парке культуры, спорта и отдыха собрались лыжники всех возрастов. О том, как прошли соревнования и какие нововведения ждут нас на следующих этапах, спросили у самого Александра.

— Как вам первое соревнование в сезоне? Я знаю, что для всех организаторов это достаточно волнительный момент, хочется, чтобы все получилось, чтобы было лучше, чем все предыдущие разы. Какие у вас сложились личные впечатления?

— Да, безусловно, начало серии стартов, состоящей теперь уже из пяти этапов, всегда очень волнительно для меня. И, конечно, хотелось, чтобы все прошло гладко. Чтобы люди увидели медали, которые мы приготовили, — авторские и уникальные, они сложатся в единый пазл. Наши новые номера, подарки — чтобы это все их вдохновило и задало тот настрой, с которым они пройдут всю нашу серию стартов.

Фото Пресс-служба TOPSKI

Она будет длиться очень долго, на много месяцев растянется. Но, считаю, как серия начнется, так все и пойдет дальше. И я рад, что погодные условия сложились благоприятно, хотя были опасения, сомнения и трудности. Мы набрали рекордное количество участников, почти 800 человек. Это все благодаря нашим информационным партнерам, «Спорт-Экспресс» — один из них. И конечно же, чем больше людей узнают о нашем мероприятии из СМИ или рекомендаций от уже бывших участников, тем больше приходят. Самое главное для меня, что я вижу большое количество положительных отзывов и улыбающихся лиц, наслаждающихся атмосферой прежде всего, а это то, за что любят наш старт — за праздничную атмосферу спортивного мероприятия.

— Погода в этот день порадовала, но это практически первый хороший снег в Москве и области. Не говорили спортсмены, что не хватило времени для подготовки, потому что просто было не на чем тренироваться?

— Как известно, лучшая тренировка — это соревнование. Наш старт для кого-то, возможно, был вообще первым тренировочным опытом в этом сезоне. Для многих это был первый лыжный старт в жизни. И в том числе среди членов клуба TOPSKI, я знаю, многие сделали только пять-семь тренировок и уже вышли на соревнования. Но этим и отличаются страты TOPSKI Family — у нас доступные короткие дистанции. Хотя в этом году мы предложили участникам — тем, кто любит подлиннее и потяжелее, — дистанцию в 10 км. Но 2,5 и 5 км — наши базовые, стандартные для взрослых участников дистанции. Их можно преодолевать и на небольшом тренировочном объеме. Поэтому я думаю, что для многих эти старты были как раз очень подходящими в начале сезона — попробовать на вкус соревновательный эффект и понять, в правильном ли направлении складывается подготовка.

Фото Пресс-служба TOPSKI

Не стоит забывать, что многие тренируются на лыжероллерах летом и осенью, некоторые ездили на первый снег, так называемую вкатку, в другие регионы. Ну и одинцовский парк — это тот парк, который подает пример всем остальным, и там снег ложится раньше, чем в других местах. Там работает искусственное оснежение, в целом со снегом обращаются очень бережно, и уже несколько недель лыжники вовсю катаются на лыжах по кругу 12,5 км.

— Когда участников на соревнованиях становится больше, для любого организатора это не только большая радость, но и большая ответственность. Появляются новые мысли, что еще нужно сделать, чтобы всем было комфортно. У вас уже есть такие идеи?

— Да, безусловно, многие организаторы при увеличении количества участников испытывают болезнь роста. И я всегда как максималист, как человек, который стремится на верхнюю ступень пьедестала — это у меня с профессионального спорта еще осталось, — ищу не то, что получилось, а что еще можно усилить, где точки роста.

Фото Пресс-служба TOPSKI

Сразу же после завершения каждого мероприятия мы собираемся с командой, обсуждаем, собираем обратную связь от всех знакомых. Я приглашал на мероприятие опытных людей из спортивной индустрии и просил дать мне обратную связь. Конечно, я еще буду собирать отзывы, но пока так много хвалебных, что сложно вычленить негатив.

Наверное, основной план — это улучшение подсчета зачетов, ускорение процесса награждения, чтобы на улице после гонки люди не мерзли в ожидании. А еще усиление анимационной программы и развлечения всех гостей, потому что соревнования проходят в течение четырех с лишним часов на свежем воздухе, и тем участникам, которые уже выступили, хочется чем-то себя занять, пока они ожидают друзей и знакомых.

Ну и небольшие нюансы планируем исправить — увеличить количество порций горячего чая, которым люди могут согреться. Мы и так каждый год даем больше бонусов и подарков, много кормим, но иногда горячего чая не хватает. В первую очередь потому, что не только участники подходят, но и болельщики, родственники, друзья, которым мы стараемся не отказывать, чтобы все согревались и получали удовольствие от процесса. И даже обычные посетители парка могут обратиться к нам за чашкой горячего чая.

Фото Пресс-служба TOPSKI

А моменты, которые мы не можем контролировать, — это количество снега на трассе, например, — мы всячески пытаемся предусмотреть. В этот раз были сложные повороты, мы поставили двух волонтеров на этих участках и опытных лыжников, которые могли бы быстро сориентироваться и предупредить об опасном маневре или, наоборот, оказать помощь, поэтому здесь мы заранее продумали какие-то пути обеспечения безопасности. Но благо у нас не было ни одного подобного инцидента.

— Вы не только организатор, но и тренер, основатель большой школы. Наверняка много ваших учеников принимают участие в стартах. Как-то отдельно вы или ваша команда тренеров следите за их успехами, за прогрессом?

— Безусловно, эти старты являются и нашим клубным чемпионатом, мы выделяем отдельный TOPSKI-зачет для всех членов клуба. И тем самым мотивируем людей приходить к нам в команду и, конечно же, объединяться в сообщества. Я слежу, пристально наблюдаю за их результатами, подвожу итоги, мы обсуждаем, что получилось, что не получилось. Мы готовимся к этим стартам и прорабатываем каждый поворот, каждый метр дистанции.

Фото Пресс-служба TOPSKI

И мне очень радостно, что члены команды TOPSKI в большом количестве приходят на соревнования, им они нравятся, они чувствуют здесь некое единение, чувствуют, что они выделяются на фоне остальных и могут, объединившись в команду, проводить все эти три-четыре часа соревнований вместе. Многие приходят с семьями, с детьми, участвуют в семейном зачете. И поддержка именно от членов клуба TOPSKI друг для друга очень весомая. Это и выделяет, наверное, нашу команду — вот эта общность и стремление к хорошим результатам, за которыми мы пристально наблюдаем, к которым стремимся. Поэтому каждый старт — это, безусловно, точка, от которой стоит оттолкнуться дальше, сделать выводы и идти только вперед.

— Что ждет эту серию стартов дальше? Когда можно приезжать получать все эти эмоции в следующий раз? И что будет нового, о чем уже можно рассказать?

— В этом сезоне мы приготовили несколько новинок, и если на первом старте мы раскрыли две — это семейная эстафета в формате «мама, папа, ребенок» и дистанция 10 км для тех, кто любит подольше и подлиннее. Ну а на втором этапе в «Лужниках» мы воспользуемся профилем трассы, а он равнинный, и попробуем дистанцию классическим стилем. Большинство, я уверен, участников будут использовать модный нынче ход даблполинг — отталкиваться двумя палками. Многие хотят попробовать эту технику, но боятся — так вот для них будет предоставлена такая возможность у нас на втором этапе TOPSKI Family в «Лужниках». И, конечно же, мы подведем итог общего зачета по двум дистанциям, двум стилям — конек плюс классика, устроив такой своеобразный аналог скиатлона, той гонки, которую проводят на Олимпийских играх и чемпионатах мира профессиональные лыжники. Попробовать и коньковый, и классический стиль у спортсменов-любителей массового спорта шансов немного, и вот он выпадет 26 января в «Лужниках».

Фото Пресс-служба TOPSKI

Ну и не забудем мы про нововведение этого сезона — семейную эстафету. Здесь тоже наши семьи будут выяснять, кто из них наиболее сплочен. Будут и корпоративные эстафеты, которые уже второй год радуют представителей крупных компаний. В этом году на первом этапе была очень плотная борьба, буквально последние 100 метров решили, кто же станет лучшим.