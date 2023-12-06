«Как раньше жить уже не получится»: история россиянки, покоряющей горные вершины

Инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму Дарья Борисова поделилась со «Стилем жизни» своей личной историей о том, как влюбиться в горы раз и навсегда и сделать это своей профессией.

Как все начиналось

Желание покорять вершины зародилось у Дарьи еще в детстве, когда она с родителями посмотрела нашумевший фильм «Касаясь пустоты».

Еще одно яркое впечатление из прошлого девушки — это горы в Испании. Дарья побывала в монастыре Монсеррат, который находится на уровне 725 метров над уровнем моря и располагается у подножия отвесных скал. Она вспоминает: «Я почувствовала себя совсем иначе, чем обычно: чище, проще, искренней. Хотелось меньше требовать, быть менее капризной».

Первый поход

Настоящая любовь случилась у Дарьи именно с Алтаем. Дарья приехала в Уймонскую долину, даже не подозревая, что именно там начнутся ее первые шаги в альпинизме. Больше всего ее впечатлили белоснежные склоны горы Белухи.

Дарья рассказывает: «Уже весной следующего года мы отправились в поход. Это был двухдневный трекинг на метеостанцию Каратюрек на Алтае. Сейчас понимаю, что все, что только можно было сделать неправильно, мы сделали неправильно. Во-первых, не повезло с гидом: он вообще не очень хотел нам что-то подробно объяснять. Потом мы словили горную болезнь. Это одна из самых высокогорных метеостанций в России, она находится примерно в 2600 метрах над уровнем моря. Болела голова, руки и ноги были как будто ватные».

Фото Личный архив Дарьи Борисовой

На ночь Дарья вместе с группой остановилась в домике метеорологов. А на следующее утро, когда она вышла из на улицу, перед ней предстал заснеженный склон горы Белухи. В этот момент девушка решила: когда-нибудь она обязательно покорит эту вершину.

Восхождение в сорокаградусный мороз

Следующим летом Дарья отправилась в поход к самому подножию этой горы. А зимой 2012 года подруга предложила ей сходить на Белуху. Дарья согласилась не раздумывая. Несмотря на то что ни у кого из группы опыта зимнего альпинизма не было, в поход решили идти в это время года. «У одного человека был опыт похода на Эльбрус, у другого — просто опыт каких-то несложных походов, но опыта зимних гор не было ни у кого. Мы готовились, отнеслись к этому делу настолько серьезно, насколько могли. Я прошла свою первую программу по альпинизму, изучила все материалы, которые нашла», — вспоминает Дарья.

Фото DanielPrudek/www.istockphoto.com

И вот началось восхождение. Любой человек, хоть раз бывавший в горах, знает, насколько там холодно даже в летнее время. Зимой же температура держалась на уровне -40°C. К тому же это был так называемый автономный поход: это значит, что все вещи путешественник несет в рюкзаке на своих плечах. Сначала три дня команда продвигалась в сторону озера Аккем, ночевали прямо в зимнем холодном лесу.

Новый год в горах

В канун Нового года Дарья одержала первую серьезную победу: она поднялась на перевал Делоне. Новогоднюю ночь группа провела на Томских стоянках. Девушке даже доверили провести трех мужчин по леднику. Они были новичками, а она уже прожила в горах неделю и успела адаптироваться: «Помню, как мы поднимались на перевал. Зимой там бутылочный лед: он как стекло, в него очень трудно воткнуть кошки (специальные металлические приспособления против скольжения. — Прим. «СЭ»). А ведь это 350 метров с углом подъема 45 градусов!» Чтобы не тащить наверх палатки, альпинисты решили жить в снежных пещерах, которые выкапывали по специальной технологии.

В тот поход Дарья дошла до ледника Менсу. Ее группа прожила здесь три дня. Дальше идти не рискнули — поняли, что опыта пока не хватает. Несмотря на то что было тяжело и холодно, Дарья вспоминает это приключение с теплотой.

Как хобби стало работой

С тех пор Дарья ходит в горы постоянно. Постепенно увлечение переросло в профессию: «Когда я вернулась и рассказала друзьям о впечатлениях от похода, выстроилась огромная очередь желающих сходить со мной в горы. Пришлось быстро учиться и расти». Следующая группа отправилась к Белухе уже в феврале, третья — в марте. Ощущение единения с вечностью оставалось прежним, а вот высоты становились все круче. С каждым разом Дарья поднималась чуть выше.

Фото Личный архив Дарьи Борисовой

«В марте 2013 года мы почти взошли на Белуху, — рассказывает она. — Нам по-прежнему чуть-чуть не хватило опыта, поэтому пришлось повернуть назад перед самой вершиной. Пусть Белуху я не покорила, но зато пережила переломный момент, после которого поняла: как раньше жить уже не получится».

Как работа стала призванием

Так начался профессиональный путь Дарьи в альпинизм. Сначала был Алтай, Эльбрус, а потом и Тибет, Непал. Сейчас Дарья сама водит группы и на 7000 м, и на 8000 м. За годы альпинизм из профессии превратился в призвание: «Когда я в горах, я ощущаю себя частью мироздания. Мне кажется, поэтому мы и водим людей в горы — для того, чтобы помочь им перестать ощущать себя «потеряшками». Наша главная миссия — сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими и оторванными от мира».

Дарья уже подняла в горы тысячи туристов. И она уверена — в будущем их будет еще больше: «Было много всякого. Для обычного городского человека это все, конечно, жутковато. Но для меня горные вершины стоят всех неудобств, которые приходится испытывать. Мотивация, преодоление — для меня горы именно об этом».