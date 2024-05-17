«Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2024 году: дата, программа и место проведения

Фестиваль «Алые паруса» — один из самых масштабных и впечатляющих праздников, которые проходят в столице на Неве. Каждый год торжество привлекает внимание тысяч зрителей и дарит незабываемые впечатления. 2024 год не станет исключением.
О том, когда и где состоится главный праздник выпускников, откуда пошла традиция его отмечать и как стать гостем торжества, читайте в материале «СЭ».
«Алые паруса» — масштабный праздник для выпускников, учителей и их родителей. Мероприятие ежегодно проводится в июне, а в программу традиционно входят концерт, пиротехническое шоу и, конечно же, появление бригантины с алыми парусами.
Фестиваль «Алые паруса» впервые провели в 1968 году. Тогда он состоял из концертных номеров, конкурсов для выпускников и появления парусника. Мероприятие так понравилось петербуржцам, что его стали проводить каждый год. Но в 1979 году фестиваль отменили из-за опасности большого скопления народа в одном месте. Ходили слухи, что это случилось из-за того, что СССР активно готовился к Олимпиаде-1980. Но несмотря на запрет, «Алые паруса» в неформальной обстановке продолжали проходить в Сестрорецке.
В 2005 году было решено вернуть былое величие фестивалю. С тех пор праздник стал отмечаться ежегодно. Ему даже не помешала пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году — тогда «Алые паруса» проводились в онлайн-формате.
Вице-губернатор города Борис Пиотровский заявил, что фестиваль «Алые паруса» в 2024 году пройдет 28 июня в очном формате. Но при условии, что не произойдет каких-либо эпидемиологических изменений.
Местами проведения праздника традиционно остались Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Дворцовая набережная, расположенная в центре города по левому берегу Невы, а также Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова.
Каждый год торжество становится все более технологичным, зрелищным и масштабным. В его основу закладываются разные концепции. Например, в 2023 году лейтмотивом праздника стали сразу три события: Год педагога и наставника, 55-летний юбилей фестиваля, 320-летие со дня основания Санкт-Петербурга. Все это постарались отразить в программе «Алых парусов».
Организаторы шоу держат в тайне подробности мероприятия этого года, но уже известна тематика предстоящего праздника — Год семьи.
Программа «Алых парусов» традиционно делится на две части — концерт и пиротехническое музыкальное шоу в акватории Невы. Расписание мероприятия каждый год примерно одинаковое:
Существует три способа, как оказаться на одном из самых ярких праздников Северной столицы:
Стоит отметить, что билеты на фестиваль «Алые паруса» не продаются. Предложения о покупке пригласительных билетов в интернете и социальных сетях — уловки мошенников.
Дворцовая набережная, территория Петропавловской крепости, стрелка Васильевского острова, Троицкий и Дворцовый мосты, скорее всего, будут закрыты. Остальные места останутся доступны.
Самые популярные места для просмотра водной части фестиваля:
Адмиралтейская набережная;
Пироговская набережная;
Университетская набережная;
Петровская набережная;
Английская набережная;
Набережная Лейтенанта Шмидта;
Благовещенский мост;
Литейный мост;
Биржевой мост.
Рекомендуем приходить на место за несколько часов до начала мероприятия.
Заведений с видом на акваторию Невы не так много. Поэтому нужно заранее позаботиться о бронировании столика. Также следует знать, что некоторые рестораны могут попросить депозит в этот день.
Во время фестиваля круизные компании предлагают гостям посмотреть за представлением с воды. Однако количество судов в праздничную ночь очень ограничено. Это связано с тем, что большая часть акватории Невы перекрывается. Поэтому билет также стоит приобретать заранее.
Можно поискать апартаменты в аренду или снять номер в отеле с видом на набережную. Но стоит учитывать, что номеров и жилья в праздничный день будет не так уж много, а их цена будет в разы больше.
Если нет возможности приехать в Санкт-Петербург, то можно посмотреть трансляцию праздника по телевизору или в социальных сетях. Обычно мероприятие транслируется и на некоторых федеральных каналах.