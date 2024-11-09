Еще пять минут: чем опасна зависимость от просмотра коротких видео

Социальные сети и мессенджеры прочно вошли в жизнь современного человека. 86% россиян проводят в них время практически ежедневно. В среднем граждане тратят на популярные сервисы для общения четыре с половиной часа в день, а молодежь — более восьми часов в сутки.

Что же такого привлекательного в соцсетях? Ответ — нескончаемый поток контента в виде коротких роликов и публикаций. Вместе с клиническим психологом Ириной Бабкиной разбираемся, почему людям нравится листать бесконечную ленту с рилсами и чем опасна зависимость от скроллинга.

Почему людям нравится смотреть короткие ролики

Интерес людей к коротким роликам связан с психологией человека и особенностями восприятия информации. Просмотр быстрых видео позволяет молниеносно получить информацию и эмоции.

Короткие видео часто используют яркие образы, юмор и неожиданные сюжетные повороты, что вызывает мгновенный интерес. Они активируют системы вознаграждения в мозге, что делает просмотр приятным и стимулирует смотреть их снова и снова.

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Кроме того, сервисы, предлагающие короткие видео, очень привлекательны из-за своей структуры. Они собирают данные о пользователе и предлагают контент, который будет ему интересен. Это приводит к тому, что многие начинают использовать приложения неосознанно и с трудом могут остановиться. Ведь в реальной жизни вы редко сталкиваетесь с ситуациями, когда все подстроено именно под вас. Обычно приходится выбирать и подыскивать идеи самостоятельно, например, что купить в магазине или какой фильм посмотреть. А в социальных сетях алгоритмы осуществляют подборку контента под конкретного человека.

Не маленькую роль играет и автоматическое воспроизведение роликов и их бесконечная прокрутка. Это заставляет пользователя находиться в пассивном состоянии, ему не нужно ничего делать, кроме как прокручивать ленту. В отличие от таких активных занятий, как учеба или спорт, просмотр роликов требует минимальных энергетических затрат.

Признаки зависимости

Зависимость от просмотра коротких видео может проявляться в следующих признаках:

Становление привычкой. Вы смотрите ролики каждый день и теряете счет времени.

Потеря интереса к другим занятиям. Становятся не интересными хобби, общение с друзьями, развлечения.

Чувство беспокойства. Возникают дискомфорт и тревожность, если нет возможности посмотреть видео.

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Игнорирование обязанностей. Значимые дела или работа уходят на второй план, гораздо важнее просмотр очередного ролика.

Увлечение контентом. Вы глубоко погружаетесь в просмотр, даже если содержимое видео не вызывает особого интереса.

Социальная изоляция. Просмотр ленты становится важнее общения с близкими людьми.

Проблемы со сном. Возникают недосыпы, вместо сна пользователь погружается в просмотр контента до поздней ночи.

Чем опасен постоянный просмотр коротких видео

Люди обычно открывают соцсети, когда устают и хотят отдохнуть. Однако частый просмотр контента может привести к перевозбуждению центральной нервной системы, цифровому стрессу и другим негативным последствиям:

Проблемы со зрением. Изображения на экранах состоят из мигающих точек, а не из плавных линий, что может навредить зрению и стать причиной головной боли, напряжения и общего переутомления.

Формирование клипового мышления. Если вы не занимаетесь саморазвитием — не читаете книг, не изучаете новое, скроллинг может повлиять на работу головного мозга, особенно на области, отвечающие за интеллект.

Снижение самокритичности, ухудшение навыков синтеза и анализа мыслительной деятельности. Восприятие информации становится поверхностным, что приводит к трудностям в понимании причинно-следственных связей, к снижению интеллекта. Вы становитесь более тревожным и восприимчивым.

Как бороться с зависимостью

Если у вас имеется зависимость от просмотра коротких видеороликов, психолог рекомендует осознать этот факт и начинать незамедлительно избавляться от проблемы. Помочь в этом смогут некоторые техники и правила:

Самоанализ. Нужно начать вести учет времени, проведенного в социальных сетях. Ежедневно просматривать в настройках опцию «Экранное время». Обращать внимание на настроение и физическое состояние после использования приложений. Постараться выявить причины, по которым хочется зайти в мессенджер.

Ограничения. Следует установить приложения для контроля времени или задать временной отрезок на использование соцсетей, например, не более 40 минут в день. Регулярно делать перерывы и пробовать увеличивать их продолжительность.

Привычки. Необходимо найти альтернативные занятия, чтобы заменить время, уходящее на скроллинг. Это могут быть спорт, чтение, прогулки на свежем воздухе. Физическая активность помогает снизить уровень стресса и тревоги, что, в свою очередь, уменьшает потребность в просмотре ленты.

Работа с эмоциями. Можно использовать методы релаксации — медитацию, йогу, очень помогают дыхательные упражнения.

Очистка ленты. Следует критически оценить просматриваемый контент, понять, как он влияет на восприятие жизни. Оставаться на связи с теми, кто мотивирует, вдохновляет и поддерживает, удалить источники негативной информации, которые ухудшают настроение.

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Живые контакты. Необходимо больше общаться с друзьями и семьей в реальной жизни. Это поможет повысить настроение, уровень социальной удовлетворенности.

Отслеживание состояния. После установки ограничений очень важно увеличивать время перерывов. Не стоит бояться срывов — они естественны в борьбе с зависимостью, их следует воспринимать как часть пути.

Поощрения. Желательно определить небольшую цель (например, провести день без просмотра рилсов) и наградить себя за ее достижение — похвалить, купить любимое блюдо. Также можно заручиться поддержкой близких.

Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, нужно обратиться к психологу. Индивидуальная или групповая терапия может быть весьма полезной для решения первопричин.