Какие настольные игры помогают развивать мозг?

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Многие любят настольные игры за то, что за ними можно приятно скоротать время в компании друзей или вместе с детьми. А еще их удобно хранить и можно взять с собой в поездку. Но «настолки» не только помогают развлечься, а еще и развивают мозг.
Психологи Александр Коридзе и Инесса Спинка и эксперт в области маркетинга и продвижения Эмиль Ахундов помогли составить список лучших настольных игр.
Маленькому ребенку, который еще не ходит в детский сад, подойдут два типа игр.
Первый: обучающие игры, например, деревянные вкладыши, где суть игры заключается в узнавании и распознавании предметов. В процессе игры ребенок учится распознавать цифры, геометрические фигуры, цвета, домашних животных и так далее.
Второй тип: игры, направленные на развитие мелкой моторики, координации и мышление. К таким играм можно отнести:
несложные пазлы из 2-5 элементов;
игры-балансиры, в которых задача участников — уложить на качающуюся платформу как можно больше предметов;
падающие башни и так далее.
Старшему дошкольнику и младшему школьнику можно предложить более сложные игры.
Очень полезны для развития мозга настольные игры, которые требуют логического мышления, стратегического планирования и аналитических способностей.Эмиль АхундовЭксперт в области маркетинга и продвижения
Отличная семейная «настолка» — мемо. Суть игры заключается в том, чтобы найти как можно больше парных карточек различной тематики. Игра развивает память и внимание.
Еще одна неплохая игра для нескольких участников — домино. Детское домино отличается от взрослого только рисунками на костяшках, поэтому в него можно играть участникам любого возраста. Домино развивает логическое мышление и память.
С возрастом все более важны ясность мышления и память. Настольные игры помогают их тренировать взрослым людям.Александр КоридзеПсихолог
Игры для детей старшего возраста и взрослых можно условно разделить на:
стратегические;
игры в слова;
экономические игры.
Из стратегических наиболее популярны шахматы, шашки и реверси. Шашки — самая простая из этих игр, поскольку не требует запоминания значений фигур.
Шахматы — одна из самых известных и полезных игр для развития интеллекта. Она требует длительного планирования, анализа ситуации и принятия взвешенных решений. Шахматы способствуют улучшению памяти, внимательности и тактического мышления.Эмиль АхундовЭксперт в области маркетинга и продвижения
Усложненный вариант шахмат — японская игра го. Она учит планировать, думать логически, запоминать схемы и комбинации.Александр КоридзеПсихолог
Всем известные «морской бой» и «крестики-нолики» тоже развивают внимание, память и умение мыслить стратегически.
Из игр на бумаге, которые развивают мышление и словарный запас, самые популярные:
составление слов из одного длинного слова;
буриме (придумывание рифм по очереди);
«виселица».
Улучшить навыки чтения и умение работать со словами помогает игра «Скрэббл». Она будет полезна не только детям, но и взрослым.Эмиль АхундовЭксперт в области маркетинга и продвижения
Финансово-экономические игры будут интересны подросткам от 15-ти лет и взрослым.
Такие игры помогают улучшить навыки работы в команде и умение быстро принимать решения.Эмиль АхундовЭксперт в области маркетинга и продвижения
Для тех, кто хочет познакомиться с бизнес-процессами, подойдут такие игры как «Стартап» и «Экономикус».
«Экономикус» прокачивает навыки адаптации к непредвиденным ситуациям. Интересен и фэнтезийный вариант этой игры, «Оркономика». Эта игра учит вести переговоры и выстраивать стратегии, что немаловажно в бизнесе.Инесса СпинкаПсихолог
Тем, кто хочет разобраться в базовых экономических понятиях, может подойти игра «Рынок». Она рассчитана скорее на взрослых, так как учитывает существующие реалии, в отличие от, например, «Монополии».
У игроков нет задачи стать монополистом за счет банкротства других. Зато есть множество рыночных механизмов: от страховых компаний до кредитных организаций.Инесса СпинкаПсихолог
Игра, которую любят использовать на финансовых тренингах — LibertEx. Она учит умению управлять не только деньгами, но и временем.
Перечисленные игры расширяют кругозор и прокачивают коммуникативные навыки, умения действовать в ситуации форс-мажора и не отклоняться от жизненных целей из-за сиюминутных слабостей. Все эти умения пригодятся и в реальной жизни, а не только в процессе игры.Инесса СпинкаПсихолог
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