Какие настольные игры помогают развивать мозг?

Многие любят настольные игры за то, что за ними можно приятно скоротать время в компании друзей или вместе с детьми. А еще их удобно хранить и можно взять с собой в поездку. Но «настолки» не только помогают развлечься, а еще и развивают мозг.

Психологи Александр Коридзе и Инесса Спинка и эксперт в области маркетинга и продвижения Эмиль Ахундов помогли составить список лучших настольных игр.

Какие игры подойдут детям

Маленькому ребенку, который еще не ходит в детский сад, подойдут два типа игр.

Первый: обучающие игры, например, деревянные вкладыши, где суть игры заключается в узнавании и распознавании предметов. В процессе игры ребенок учится распознавать цифры, геометрические фигуры, цвета, домашних животных и так далее.

Второй тип: игры, направленные на развитие мелкой моторики, координации и мышление. К таким играм можно отнести:

несложные пазлы из 2-5 элементов;

игры-балансиры, в которых задача участников — уложить на качающуюся платформу как можно больше предметов;

падающие башни и так далее.

Старшему дошкольнику и младшему школьнику можно предложить более сложные игры.

Отличная семейная «настолка» — мемо. Суть игры заключается в том, чтобы найти как можно больше парных карточек различной тематики. Игра развивает память и внимание.

Еще одна неплохая игра для нескольких участников — домино. Детское домино отличается от взрослого только рисунками на костяшках, поэтому в него можно играть участникам любого возраста. Домино развивает логическое мышление и память.

Какие игры подойдут взрослым

Игры для детей старшего возраста и взрослых можно условно разделить на:

стратегические;

игры в слова;

экономические игры.

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Из стратегических наиболее популярны шахматы, шашки и реверси. Шашки — самая простая из этих игр, поскольку не требует запоминания значений фигур.

Всем известные «морской бой» и «крестики-нолики» тоже развивают внимание, память и умение мыслить стратегически.

Из игр на бумаге, которые развивают мышление и словарный запас, самые популярные:

составление слов из одного длинного слова;

буриме (придумывание рифм по очереди);

«виселица».

Финансово-экономические игры будут интересны подросткам от 15-ти лет и взрослым.

Для тех, кто хочет познакомиться с бизнес-процессами, подойдут такие игры как «Стартап» и «Экономикус».

Тем, кто хочет разобраться в базовых экономических понятиях, может подойти игра «Рынок». Она рассчитана скорее на взрослых, так как учитывает существующие реалии, в отличие от, например, «Монополии».

Игра, которую любят использовать на финансовых тренингах — LibertEx. Она учит умению управлять не только деньгами, но и временем.

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