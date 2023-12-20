9 идей, чем занять школьника на новогодних каникулах

В период новогодних каникул дети не заняты в школе и кружках, и у них появляется много свободного времени. Зачастую происходит так: первые один-два дня они отсыпаются и отдыхают, а затем принимаются за любимые гаджеты. Собрали несколько интересных и полезных идей для родителей, чем заняться с ребенком на каникулах и как организовать его время, чтобы все выходные не прошли в цифровом мире.

Время с семьей

Если папа и мама запрещают планшет, но при этом сами не выходят из онлайна, то при первой же возможности ребенок скажет про это несоответствие и будет прав.

Определите, сколько времени вы готовы быть «вживую» с ребенком на каникулах. Если ваша работа подразумевает использование телефона или ноутбука, то постарайтесь сократить хотя бы время на посещение соцсетей и скроллинга новостной ленты — лучше посвятите его семье.

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Прогулки с друзьями

Сейчас дети меньше контактируют вживую — общение очень часто происходит только в сети. Узнайте, с кем из одноклассников ваш ребенок хотел бы поиграть или провести время вне школы, а затем постарайтесь организовать такую встречу.

Творческие активности

Совместное рукоделие или прикладное творчество под хороший новогодний фильм или музыку — идеальный вариант для отдыха с детьми. В процессе важно говорить с ребенком, делиться эмоциями, рассказывать интересные ситуации из жизни друг другу.

Кулинарный мастер-класс

Испечь печенье, приготовить пирог или слепить наивкуснейшие пельмени вместе — это то, что родитель делает с ребенком не каждый день. Помогая на кухне, дети не только развлекаются, но и получают важные для жизни навыки, учатся ответственности и самостоятельности.

Подготовка подарков

Хорошая идея предновогоднего развлечения — подготовка подарков. Попробуйте вместе с ребенком поздравить с Новым годом всех друзей: например, выбрать и купить открытки, подписать и отправить по почте. Это зарядит вас праздничным настроением.

Обмен ролями

Еще один вариант активности — поменяться ролями. Суть заключается в том, что дети и родители пишут список занятий, а затем меняются ими. Так, например, мама и папа станут на три часа малышами, а ребята — взрослыми.

Это отличная возможность для родителей как следует повеселиться и вспомнить детство, а школьникам научиться ответственности.

Путешествие

Постарайтесь запланировать небольшое путешествие на праздники. Отправляясь в поездки вместе с ребенком, вы помогаете ему открывать многогранный мир, а также удовлетворяете потребность в новых знаниях.

Если путешествовать сейчас возможности нет, можно просто запланировать «выход в свет»: например, в театр.

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Ночевка с друзьями

Многие родители негативно относятся к ночевкам их детей. Однако такие посиделки необходимы каждому ребенку. В процессе дети делятся друг с другом секретами, без устали болтают и весело проводят время.

Кроме того, это возможность отлучиться из родительского дома, хоть и на одну ночь. Благодаря этому ребенок потихоньку взрослеет и учится самостоятельности.

Работа над памятным альбомом

Создать семейный альбом — это то, на что постоянно не хватает времени, но то, что очень нужно для семьи. Всегда приятно выбрать фотографии, посмеяться вместе, вспоминая те или иные события.