Чем заняться в дождливый день летом: 20 оригинальных идей

Лето не всегда радует теплом и солнцем. Но плохая погода — это не повод для безделья. Существует множество способов с пользой провести время, находясь дома. Поделились 20 идеями, которые помогут скоротать время в непогоду.

Пересмотреть альбомы с фотографиями

Дождливый день — самое подходящее время, чтобы погрузиться в прошлое. Достаньте с полки семейный альбом с фотографиями и неторопливо его перелистайте. Если такой семейной реликвии у вас нет, можно пересмотреть галерею на телефоне и заодно удалить все ненужные фотографии.

Организовать гардероб

У всех есть вещи, которые вышли из моды или больше не подходят по размеру. Такая одежда пылится в глубине шкафа и занимает много места. Разберите весь гардероб и разделите его на три стопки: оставить, пожертвовать и выбросить.

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Научиться готовить новое блюдо

Чтобы закупиться продуктами, не нужно выходить на улицу, ведь можно заказать доставку. Благодаря такой возможности в дождливый день можно почувствовать себя героями кулинарного мастер-класса: например, научиться готовить роллы или печь хлеб.

Освоить новый вид рукоделия

Обрезки ткани, вязальные спицы, материалы для скрапбукинга — у каждого дома наверняка завалялось что-то, чем можно занять руки. В итоге вы не только освоите новый навык, но и получите милый самодельный сувенир.

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Позвонить родственникам

С друзьями и коллегами многие переписываются почти каждый день. А вот с родственниками созваниваются не так уж и часто. Откройте список контактов на телефоне. Скорее всего, вы найдете там номер тети или двоюродной сестры, с которой вы были бы рады возобновить общение.

Спланировать поездку

Необязательно планировать следующий отпуск (особенно если вы недавно вернулись из долгой поездки). Попробуйте представить, где вы проведете следующие выходные, когда погода будет получше. Даже если это просто поездка в соседний город, продумайте, какие достопримечательности вы посетите и в каком кафе поужинаете. Это полезное занятие точно отвлечет вас от плохой погоды.

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Собрать пазл

Собирание пазлов — это по-настоящему медитативное занятие. Оно развивает внимание, логику и терпение и позволяет расслабиться.

Устроить спа-день

Достаньте уходовые средства, наберите ванну с пеной, зажгите ароматические свечи. Плохая погода — хороший повод побаловать себя домашними спа-процедурами.

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Сделать необычную тренировку

Современные видеохостинги предлагают спортивные занятия на любой вкус. Привыкли к высокоинтенсивным силовым тренировкам? Попробуйте неторопливую йогу. Уже три года занимаетесь пилатесом? Возможно, вам понравится табата или зумба.

Сделать ревизию холодильника

Проверьте срок годности у продуктов и лекарств, если тоже храните их в холодильнике. Протрите полочки и стенки. Если времени много, можно разморозить морозильную камеру.

Поиграть в настольные игры

Этот вариант подойдет для семьи от трех человек. Но если вы живете один, не расстраивайтесь. Сейчас есть специальные сайты, где можно собраться с друзьями и поиграть в разные настолки онлайн.

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Порисовать

Рисование — это занятие не только для детей, но и для взрослых. Для того чтобы создать шедевр, даже не нужны краски и кисточки. Можно использовать карандаши, маркеры, цветные ручки и даже таблетки активированного угля, которые отлично заменят специальные мелки.

Расставить книги по порядку

Идея для настоящих ценителей порядка с огромным терпением. Переберите домашнюю библиотеку и расставьте книги так, как вам удобно: по темам или по алфавиту. Кому-то такая идея покажется бесполезной, но поверьте, это не так. Когда в доме много литературы, запутаться в книгах и потерять любимый томик очень просто.

Написать письмо

Письма давно ушли в прошлое как способ общения. Но это не повод совсем от них отказываться. Бумажное письмо — отличный способ показать близкому человеку, насколько он для вас дорог. Обязательно напишите письмо от руки, чтобы сделать послание более личным. Потом, когда погода станет получше, передайте сообщение через почту или лично в руки.

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Пройти полезный онлайн-курс

Наверняка есть что-то, чему вы хотели научиться, но не могли найти для этого время. Сейчас в Сети можно найти бесплатные курсы по освоению практически любых навыков: начиная от инвестирования и заканчивая китайским языком.

Потанцевать

Танцы — это не только весело, но и очень полезно для здоровья. Активные танцевальные движения могут заменить кардиотренировку. Можно выбрать новое для вас направление (например, сальсу, ча-ча-ча или танец живота) или просто потанцевать под любимые песни.

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Составить генеалогическое древо

Немногие люди смогут с ходу сказать, как зовут их прабабушек и прадедушек. Чтобы история семьи не забывалась, составьте генеалогическое древо, где будут не только полные имена ваших предков, но и даты рождения с фактами из биографии. Более того, такое занятие — отличный повод пообщаться с родственниками.

Составить семейную книгу рецептов

Семейные рецепты, особенно когда они достались вам от бабушек, обычно хранятся на отдельных листках бумаги. Чтобы ценная информация не потерялась, перепишите все в отдельную тетрадь в твердой обложке. Если чувствуете тягу к творчеству, семейную книгу рецептов можно красочно оформить и самостоятельно проиллюстрировать.

Прочитать книгу

В дождливый день нет лучшего занятия, чем закутаться в плед и погрузиться в интересную книгу. Подумайте, сколько времени сегодня вы готовы выделить на чтение. Можно найти стоящие книги, которые читаются за два часа или даже за час.

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Лечь спать пораньш

В плохую погоду люди часто чувствуют сонливость и упадок сил. Воспользуйтесь этим и создайте себе все условия для качественного сна с отказом от гаджетов за два часа до отбоя и расслабляющей растяжкой. Эта идея может звучать довольно скучно, но поверьте — ваш организм скажет вам спасибо.