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Сегодня, 08:00

Чем заняться с детьми на майские праздники? Советы от психолога

Мария Сальникова
,
Андрей Мелентьев
Методист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Айгуль Гранд
Психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Семья на велопрогулке
Фото Istockphoto/Imgorthand
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Многие с нетерпением ждут выходных, что и говорить, о длинных майских праздниках. Некоторые уже задумались, как сделать так, чтобы за эти дни не только отдохнуть, но и набраться впечатлений. И, конечно, хочется обеспечить качественный досуг детям.

О том, как даже «ленивый» домашний отдых сделать интересным и полезным, спросили у методиста Андрея Мелентьева и психолога Айгуль Гранд.

Отправляйтесь на природу

С маленькими детьми, если позволяет погода, можно отправиться в лес или парк. В большинстве регионов уже наступила настоящая весна. Поэтому можно научить малыша различать деревья по форме листов, отличать одуванчики от мать-и-мачехи и распознавать голоса птиц.

Тем же самым можно заняться и на даче, если она есть. Дети обычно любят возиться с землей, добывая из нее дождевых червей и личинок навозных жуков, наблюдать за пчелами и бабочками. Если для взрослых отдых на даче включает не только шашлыки, но и сельхозработы, можно привлекать к ним и детей. Например, ребенок может опускать картошку в лунки или разравнивать граблями землю на засеянных грядках.

Такое времяпрепровождение — еще и возможность научить ребенка ценить результат труда. Ведь вырастить что-то на своем участке совсем непросто!
Айгуль Гранд
Психолог
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Выбирайте активный отдых

На даче, в парке и даже на детской площадке можно устроить активные игры и целые спортивные состязания.

Подберите безопасные игры и задания, соответствующие возрасту детей, например, метание мяча в корзину, прыжки через скакалку, бег с препятствиями.
Андрей Мелентьев
Методист

Если есть возможность, съездите на базу отдыха. Отдавайте предпочтение спортивному активному времяпрепровождению: конные прогулки, хайкинг, катание на лодке, игры.
Айгуль Гранд
Психолог
Семья в лесу
Istockphoto/bombuscreative

Можно всей семьей отправиться на велопрогулку, покататься на роликах или скейтбордах. Например, доехать до какого-нибудь определенного места и устроить привал.

Организуйте пикник: дети смогут наслаждаться свежим воздухом и солнцем, играть и угощаться вкусной едой.
Андрей Мелентьев
Методист

С детьми среднего возраста можно отправиться на экскурсию или просто съездить в соседний город.

Узнавайте новое

Если на выходных вы решили остаться в городе, то можно сходить в зоопарк, аквапарк, парк развлечений или в музей. И даже в библиотеку: там проводят тематические выставки и нередко организуют детские программы.

А после обсудите с ребенком его впечатления, попросите рассказать о том, что нового он узнал.
Андрей Мелентьев
Методист

Если погода не располагает к отдыху на улице, можно провести время дома за чтением. Кстати, о том, как приучить малыша к этому досугу мы подробно рассказали в этой статье.

И, конечно, отличный вариант времяпрепровождения — просмотр кино и мультфильмов. Важно обсуждать с детьми увиденное.

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Дети
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