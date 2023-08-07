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Сегодня, 06:00

Как брать меньше вещей в поездки: 4 совета

Варвара Скобелева
Филолог, лингвист
Мария Романова
CEO TOURisME Ltd Company
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Собака в чемодане.
Фото istockphoto.com
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Чаще всего вещи, которые мы берем в отпуск из соображений «А вдруг понадобится...», так и остаются лежать в чемодане до возвращения домой. И это нормально: путешествие (особенно за границу) — дело ответственное и часто непредсказуемое. Кто знает, что может пригодиться в Териберке или Токио? Для тех, кто устал ждать выдачи нескольких чемоданов на ленте в аэропорту, мы подготовили несколько лайфхаков по практичному сбору вещей. Если вылет запланирован в эту субботу и чемоданы еще не собраны — готовьтесь записывать!

Составьте чек-лист

Выпишите в отдельный список вещи, которые точно понадобятся в отпуске. Основное для всех путешественников: паспорта, распечатанные брони отелей, билеты, страховка и другие документы. Желательно сложить все в отдельную папку, чтобы не пришлось нервно искать в рюкзаке или сумке необходимый документ на стойке регистрации. В путешествии также может понадобиться иностранная валюта, и об этом тоже важно позаботиться заранее и обязательно выписать этот пункт в список.

После документов и валюты в чек-листе следует выделить технику: телефоны, зарядки и портативные зарядные устройства, наушники. Если в путешествии вы будете работать удаленно — выпишите все, что понадобится для продуктивной работы: например, ноутбук и жесткий диск. При этом в поездке можно отказаться от тяжелых камер, штативов, объективов и прочего (при условии, что вы не блогер или коммерческий фотограф). Электронная книга тоже вряд ли понадобится. В современном мире все можно уместить в телефоне или ноутбуке.

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Распланируйте гардероб

Понимаем, соблазн взять несколько нарядов на каждый завтрак, обед, ужин и вечерний променад велик. Но поверьте, вес багажа значительно уменьшится, если распланировать свой гардероб заранее и взять только самое необходимое. Это не значит, что весь отпуск придется гулять в одном комплекте одежды: можно взять несколько вещей и продумать их сочетания, чтобы получились готовые образы. Если есть возможность, лучше не брать с собой джинсы. Чаще всего, это самая громоздкая вещь в багаже. Лучше взять летние брюки или комфортные спортивные вещи, в которых можно долго гулять. Для оптимальной упаковки вещей многие путешественники используют несессеры — объемные рюкзаки-органайзеры, в которые можно уместить достаточное количество одежды. Это действительно удобно: сначала в рюкзак аккуратно складывают футболки, джинсы, нижнее белье и носки, а потом закрывают и сдавливают органайзер. Такие специальные сумки для путешествий снабжены функцией компрессии.

Молодая женщина со светлыми длинными волосами упаковывает чемодан
Фото istockphoto.com

Используйте контейнеры

Небольшие контейнеры для любимых уходовых средств — настоящее спасение для тех, кто хочет путешествовать с минимальным количеством вещей. При этом скрабы, несколько видов крема и масок для лица лучше оставить дома. А вот солнцезащитный крем важно взять с собой: помните, солнце светит всегда, даже в пасмурную погоду. И если на отдыхе вы планируете много времени проводить на свежем воздухе, точно необходимо взять средства защиты.

Контейнеры для путешествий сейчас можно заказать практически на любом маркетплейсе. Их удобно использовать для упаковки необходимых средств: например, зубных принадлежностей, шампуней и кондиционера для волос. Сейчас можно купить даже мини-флакон для духов. Это намного дешевле и удобней, чем покупать товары для путешествий. А еще вы сможете повторно использовать контейнеры в будущем!
Мария Романова
CEO TOURisME Ltd Company

Не берите большую аптечку

Здоровье — это самое главное, но при сборе аптечки важно не переусердствовать. Из основного можно взять с собой пантенол, один блистер болеутоляющего и жаропонижающего, антигистаминное и пластыри. Брать лекарства на все случаи жизни не стоит (это не касается путешественников, которым нужно принимать особые лекарства на постоянной основе). Почти везде вы сможете найти аптеку и купить там необходимые средства: достаточно показать фармацевту латинское название действующего вещества из интернета или с помощью онлайн-переводчика описать симптомы.

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