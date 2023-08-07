Как брать меньше вещей в поездки: 4 совета

Чаще всего вещи, которые мы берем в отпуск из соображений «А вдруг понадобится...», так и остаются лежать в чемодане до возвращения домой. И это нормально: путешествие (особенно за границу) — дело ответственное и часто непредсказуемое. Кто знает, что может пригодиться в Териберке или Токио? Для тех, кто устал ждать выдачи нескольких чемоданов на ленте в аэропорту, мы подготовили несколько лайфхаков по практичному сбору вещей. Если вылет запланирован в эту субботу и чемоданы еще не собраны — готовьтесь записывать!

Составьте чек-лист

Выпишите в отдельный список вещи, которые точно понадобятся в отпуске. Основное для всех путешественников: паспорта, распечатанные брони отелей, билеты, страховка и другие документы. Желательно сложить все в отдельную папку, чтобы не пришлось нервно искать в рюкзаке или сумке необходимый документ на стойке регистрации. В путешествии также может понадобиться иностранная валюта, и об этом тоже важно позаботиться заранее и обязательно выписать этот пункт в список.

После документов и валюты в чек-листе следует выделить технику: телефоны, зарядки и портативные зарядные устройства, наушники. Если в путешествии вы будете работать удаленно — выпишите все, что понадобится для продуктивной работы: например, ноутбук и жесткий диск. При этом в поездке можно отказаться от тяжелых камер, штативов, объективов и прочего (при условии, что вы не блогер или коммерческий фотограф). Электронная книга тоже вряд ли понадобится. В современном мире все можно уместить в телефоне или ноутбуке.

Распланируйте гардероб

Понимаем, соблазн взять несколько нарядов на каждый завтрак, обед, ужин и вечерний променад велик. Но поверьте, вес багажа значительно уменьшится, если распланировать свой гардероб заранее и взять только самое необходимое. Это не значит, что весь отпуск придется гулять в одном комплекте одежды: можно взять несколько вещей и продумать их сочетания, чтобы получились готовые образы. Если есть возможность, лучше не брать с собой джинсы. Чаще всего, это самая громоздкая вещь в багаже. Лучше взять летние брюки или комфортные спортивные вещи, в которых можно долго гулять. Для оптимальной упаковки вещей многие путешественники используют несессеры — объемные рюкзаки-органайзеры, в которые можно уместить достаточное количество одежды. Это действительно удобно: сначала в рюкзак аккуратно складывают футболки, джинсы, нижнее белье и носки, а потом закрывают и сдавливают органайзер. Такие специальные сумки для путешествий снабжены функцией компрессии.

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Используйте контейнеры

Небольшие контейнеры для любимых уходовых средств — настоящее спасение для тех, кто хочет путешествовать с минимальным количеством вещей. При этом скрабы, несколько видов крема и масок для лица лучше оставить дома. А вот солнцезащитный крем важно взять с собой: помните, солнце светит всегда, даже в пасмурную погоду. И если на отдыхе вы планируете много времени проводить на свежем воздухе, точно необходимо взять средства защиты.

Не берите большую аптечку

Здоровье — это самое главное, но при сборе аптечки важно не переусердствовать. Из основного можно взять с собой пантенол, один блистер болеутоляющего и жаропонижающего, антигистаминное и пластыри. Брать лекарства на все случаи жизни не стоит (это не касается путешественников, которым нужно принимать особые лекарства на постоянной основе). Почти везде вы сможете найти аптеку и купить там необходимые средства: достаточно показать фармацевту латинское название действующего вещества из интернета или с помощью онлайн-переводчика описать симптомы.

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