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Что делать чтобы оставаться востребованным на рынке труда — какие навыки нужны
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:00

4 мин.

Какие навыки стоит развивать, чтобы на работе вас никогда не заменили нейросетью

Анна Архипенко
Автор
Екатерина Федоровская
Специалист центра профориентации
Человек и робот
Фото KamiPhotos, iStock
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Нейросети превосходно справляются с рутинными задачами, анализом данных, обработкой информации, но неспособны заменить некоторые человеческие качества. Рассказываем, какие навыки помогут оставаться востребованным специалистом в будущем.

Не нужно воспринимать нейросети как противника, который однажды оставит вас без работы. Искуственный интеллект — это инструмент, который упрощает рутину.
Екатерина Федоровская
Специалист центра профориентации

Креативность

Сейчас, когда мир развивается быстро, умение анализировать информацию и принимать нестандартные решения крайне важны.

Ключевые факторы — креативное мышление, смелость взглянуть на привычное с другой точки зрения. Не бойтесь ошибок, за ними может скрываться нечто принципиально новое, до чего еще никто не додумался. И именно это недоступно нейросети.
Екатерина Федоровская
Специалист центра профориентации

Нейросети могут генерировать идеи, но они делают это на базе чужих мыслей. Искусственный интеллект не способен создавать что-то действительно оригинальное. Поэтому стоит развивать способность мыслить нестандартно, находить интересные решения, придумывать новые концепции. Эти навыки помогут создавать уникальные проекты и оставаться очень востребованным.

Девушка за компом
Фото miniseries, iStock

Эмоциональный интеллект

Нейросети способны анализировать огромные массивы данных, в том числе материалы по теме психологии. Можно попросить ИИ сформулировать совет, например, как преодолеть кризис в отношениях. Нейросеть, несомненно, ответит: «признать проблему», «обсудить ожидания и потребности», «научиться слушать и слышать», «найти компромисс». Но эти слова лишены глубины человеческого сопереживания.

Нейросеть не умеет чувствовать. Она не может разделить эмоции собеседника, не знает, что такое искренняя радость или глубокая печаль. Поэтому людям необходимо работать над развитием таких качеств, как эмпатия и коммуникабельность. Умение устанавливать доверительные отношения точно останется значимым навыком.

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Критическое мышление и аналитика

Нейросети могут обрабатывать большие объемы данных. Но они не всегда способны критически их оценивать и интерпретировать. Поэтому людям нужно развивать способность анализировать информацию, выявлять ошибки, формулировать обоснованные суждения и делать прогнозы.

Очень важно научиться работать с новыми инструментами — нейросетями. Критическое мышление также имеет большое значение.
Екатерина Федоровская
Специалист центра профориентации

Адаптивность и гибкость

Мир меняется быстро, поэтому нужно уметь адаптироваться к новым условиям.

Один из ключевых навыков — адаптивность. Умение быстро реагировать на изменения и обучаться новому, в том числе работе с нейросетью. В будущем это будет цениться все больше.
Екатерина Федоровская
Специалист центра профориентации

Этичность

Человек способен оценивать моральные последствия своих действий. Хотя ИИ опирается на ценности, заложенные в его базу данных, пока он неспособен заменить человека в вопросах этики.

Команда на работе
Фото pixelfit, iStock

Это особенно важно в профессиях, которые напрямую связаны с людьми. Врачи, психологи, учителя — все они ежедневно сталкиваются с дилеммами, требующими этического выбора. Нейросеть, безусловно, может научиться хранить конфиденциальность, но не сумеет найти морально обоснованные решения в сложных ситуациях.

Стратегическое мышление

Развитие стратегического мышления имеет большое значение. Нейросети предоставляют только приблизительные результаты, основываясь на запросе. Они неспособны видеть картину в целом и мыслить за пределами заданных параметров. Человек же с развитым стратегическим мышлением может прогнозировать проблемы, учитывать различные факторы и видеть самый вероятный результат.

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