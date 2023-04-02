Как приучить ребенка к чтению? 7 простых и приятных способов

Собрали главные ошибки, которых стоит избегать.

Любовь к чтению может принести ребенку много пользы: обогатить его словарный запас, развить эрудицию и воображение. А еще книги помогают самостоятельно мыслить. Большинство родителей осознают, что приучать малыша к чтению важно, но в современном мире гаджетов это бывает непросто. Рассказываем, как развить у ребенка желание читать.

В современном мире внимание детей отвлекают телевизоры, компьютеры и смартфоны. Но не стоит ставить крест на попытках заинтересовать ребенка старой доброй книгой. Предлагаем несколько действенных способов, которые помогут малышу проникнуться любовью к чтению.

Читайте даже самым маленьким

Некоторые родители полагают, что совсем маленькому ребенку не нужно читать. Но прививать интерес и любовь к книгам можно уже с младенчества (а не перед поступлением в школу). Подойдут короткие стихотворения или рассказы по несколько минут. Главное — делать это весело, с выражением, используя мимику.

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Читайте вместе

Даже если ребенок уже научился читать самостоятельно, продолжайте периодически делать это вместе с ним. Некоторые произведения можно читать по ролям или поочередно с малышом делить абзацы. Не забывайте про эмоции, чтобы ребенок смог представить персонажей и события из книги.

Превратите чтение в игру

Предложите ребенку по ходу прочтения книги рисовать ее героев. Или можно слепить персонажей из пластилина. Так малыш сможет играть по уже знакомым мотивам или придумать свою историю.

Сюжет прочитанной сказки можно использовать в качестве сценария для семейного праздника. Малышу будет интересно устроить для взрослых театрализованное представление и сыграть любимого героя книги. Активное участие в постановке может принять вся семья.

Сочиняйте вместе

По завершении чтения предложите ребенку придумать нового персонажа или изменить ход событий книги. Поделитесь и своей версией альтернативной концовки. Это поможет не только переосмыслить прочитанное, но и развить воображение.

А еще после совместного прочтения ребенку может быть интересен просмотр мультфильма или фильма по сюжету книги. Это отличная возможность обсудить сходства и различия, оживить в памяти основные моменты произведения.

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Формируйте читательские привычки

Помогите ребенку сформировать свои ритуалы. Например, читайте вместе после ужина, уютно расположившись на диване. Малыш получит удовольствие, ведь внимание родителя будет принадлежать ему безраздельно. Эти приятные эмоции будут ассоциироваться и с чтением. Ребенок с удовольствием будет ждать того момента, когда вы вместе проводите время за книгой.

Предоставьте свободу выбора

Дайте ребенку возможность выбирать книги самостоятельно. В библиотеке или книжном магазине позвольте малышу взять те произведения, которые его заинтересовали. Так вы сможете проявить поддержку и понимание, а малыш почувствует, что родители ему доверяют.

Станьте примером

Дети во многом подражают поведению взрослых. Если ребенок растет в семье, где принято читать, ему тоже будут интересны книги.

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Важно не только иметь домашнюю библиотеку. Читайте при детях, делитесь новой информацией, обсуждайте вместе сюжет произведения. Пусть ребенок видит, как родители с нетерпением ждут заказанную по интернету книгу или с удовольствием идут за покупкой новой в магазин.

Чего делать не стоит

Старайтесь не совершать ошибки, которые могут отбить желание у ребенка читать.

Не начинайте слишком рано учить ребенка читать самостоятельно. Совсем маленьким детям интересно слушать чтение взрослых. Но самому малышу в раннем детстве еще рано этим заниматься.

Читать вслух невыразительно тоже не стоит. Постарайтесь максимально использовать голос, мимику и жесты при прочтении. Это поможет удержать внимание малыша и вызвать его интерес.

Еще меньше шансов привить любовь к чтению, если заставлять ребенка это делать. Требовать быстрых результатов не нужно — давление только оттолкнет его от книг.

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