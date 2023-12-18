Почему стоит провести новогодние праздники в Карелии

Республика Карелия занимает почти 200 000 квадратных километров. За счет такой большой территории регион может предложить туристам самые разные виды отдыха. Она подойдет и тем, кто мечтает о жизни вдали от цивилизации, и семьям с детьми, и любителям уникальных природных ландшафтов, и тем, кто интересуется историей, и многим другим. А еще Карелия — это часть русского Севера с самобытными традициями, северным сиянием и собачьими упряжками.

Организатор путешествий Антон Баранов рассказал, ради чего стоит отправиться в этот регион во время новогодних каникул.

Зимние развлечения

В Карелии много рек и озер, влажный климат, регулярные циклоны, поэтому в регионе часто идет снег. Обильный, пушистый, крупными хлопьями, прямо как в сказке «Снежная королева».

Поэтому в республике всегда можно покататься на снегоходах, беговых лыжах, санях и других приспособлениях. Также в Карелии ездят на оленях и на собачьих упряжках. Причем даже в тех редких случаях, когда снег не выпадает, катания с хаски все равно возможны — их запрягают не в сани.

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Своеобразная природа

Почти всю территорию Карелии занимают леса, поэтому республика мало заселена. Сюда стоит приехать тем, кто хочет провести неделю без благ цивилизации. Популярные туры такого плана организуют многие агентства.

Связь в таких местах не ловит, электричества нет, воды тоже. Нужно самостоятельно топить печку и наслаждаться отсутствием людей. Правда, нужно учитывать, что в случае чего рассчитывать на чью-то помощь не придется. Поэтому желательно хорошо подготовиться к такому путешествия: обзавестись спутниковым телефоном и взять достаточно объемную аптечку.

Для тех, кто не готов к экстриму, есть другие варианты:

отправиться на зимнюю рыбалку;

попробовать увидеть северное сияние (многие компании предлагают туры на острова, чтобы городское освещение не засвечивало небо);

посмотреть на шхеры (скалы у берегов) хотя бы издалека;

увидеть замерзший водопад. Это одна из немногих возможностей для жителей Центральной России. Например, ехать в Приморский край, чтобы увидеть Кравцовские водопады, слишком накладно.

исследовать мистические горы.

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Если нет возможности отправиться в путешествие по всей Карелии, можно полюбоваться хотя бы огромными валунами. Территория республики — место прохождения ледника. Поэтому типичный карельский пейзаж — скала, поросшая соснами, и гигантские камни, многие из которых размером с одноэтажный дом. Подобный ландшафт можно встретить также в Ленинградской области и в Финляндии.

В Петрозаводске интересно посмотреть на Онежское озеро, а в Сортавале — на Ладожское.

Экскурсионные маршруты

В Карелии есть множество программ интересных маршрутов для туристов самых разных возрастов. И детям, и взрослым точно не придется скучать.

Резиденция местного Деда Мороза

Младшего брата Деда Мороза зовут Талвиукко. Он не похож ни на Санта-Клауса, который живет в соседней Лапландии, ни на финского Йоулупукки. Подворье Талвиукко находится совсем рядом с Петрозаводском. Там можно не только познакомиться с волшебником, но и покататься на собачьих упряжках, изучить быт саамов (финно-угорский народ) и познакомиться с карело-финским эпосом, который называется «Калевала».

Этнографические программы

В Карелии живут коренные малочисленные народы: саамы, вепсы и карелы. Можно познакомиться с их бытом, узнать значение орнамента на вышивках, научиться обращаться с оленями и попробовать национальную еду.

Кстати, в Карелии популярна как кухня русского Севера (например, можно отведать особые пироги — калитки), так и финская кухня, в том числе уха из форели, блюда из оленины, варенье из морошки и так далее.

Рускеала

В горном парке, который расположен на месте бывшего мраморного карьера, можно полюбоваться природой и узнать от экскурсоводов интересные факты о Карелии и Финляндии.

Отдельным приключением может стать поездка на ретропоезде, который называется «Рускеальский экспресс». Поезд имитирует составы позапрошлого века и помогает окунуться в сказочную атмосферу. В пути можно устроить уникальную фотосессию.

Острова Валаам и Кижи

Экскурсии на острова доступны при хорошей погоде. Они будут интересны тем, кто хочет соприкоснуться с русской духовной культурой. Валаам и Кижи славятся богатством религиозных достопримечательностей. На островах есть уникальные церкви, часовни, монастыри и много другое. Неоязычники, кстати, ценят Кижи: в дохристианские времена здесь располагались капища — языческие храмы.

Городские музеи

И конечно, чтобы узнать Карелию получше, можно отправиться в городские музеи. Они есть почти в каждом городе. Экскурсоводы расскажут о его истории, о том, как город развивался при финнах и шведах, какие события происходили в нем во время войн и так далее.

Что учесть при поездке

До Карелии легко добраться из Москвы и Санкт-Петербурга. Гостиницу или апартаменты в городе забронировать гораздо проще, чем коттедж на турбазе — там лучшие места, скорее всего, уже разобраны.

Одеваться нужно тепло: в регионе довольно холодно и влажно.

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Цены в Карелии примерно такие же, как в столице, иногда даже выше. При этом в супермаркетах нет такого разнообразия деликатесов, как в крупных городах. Поэтому элитный алкоголь и экзотические фрукты тем, кто не может без них провести праздник, лучше взять с собой.

В качестве гостинцев привезти из Карелии можно рыбу (форель) и красную икру, изделия народных промыслов, чайные наборы, варенья.