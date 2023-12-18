Почему стоит провести новогодние праздники в Карелии

Республика Карелия занимает почти 200 000 квадратных километров. За счет такой большой территории регион может предложить туристам самые разные виды отдыха. Она подойдет и тем, кто мечтает о жизни вдали от цивилизации, и семьям с детьми, и любителям уникальных природных ландшафтов, и тем, кто интересуется историей, и многим другим. А еще Карелия — это часть русского Севера с самобытными традициями, северным сиянием и собачьими упряжками.
Организатор путешествий Антон Баранов рассказал, ради чего стоит отправиться в этот регион во время новогодних каникул.
В Карелии много рек и озер, влажный климат, регулярные циклоны, поэтому в регионе часто идет снег. Обильный, пушистый, крупными хлопьями, прямо как в сказке «Снежная королева».
Поэтому в республике всегда можно покататься на снегоходах, беговых лыжах, санях и других приспособлениях. Также в Карелии ездят на оленях и на собачьих упряжках. Причем даже в тех редких случаях, когда снег не выпадает, катания с хаски все равно возможны — их запрягают не в сани.
Почти всю территорию Карелии занимают леса, поэтому республика мало заселена. Сюда стоит приехать тем, кто хочет провести неделю без благ цивилизации. Популярные туры такого плана организуют многие агентства.
Связь в таких местах не ловит, электричества нет, воды тоже. Нужно самостоятельно топить печку и наслаждаться отсутствием людей. Правда, нужно учитывать, что в случае чего рассчитывать на чью-то помощь не придется. Поэтому желательно хорошо подготовиться к такому путешествия: обзавестись спутниковым телефоном и взять достаточно объемную аптечку.
Для тех, кто не готов к экстриму, есть другие варианты:
отправиться на зимнюю рыбалку;
попробовать увидеть северное сияние (многие компании предлагают туры на острова, чтобы городское освещение не засвечивало небо);
посмотреть на шхеры (скалы у берегов) хотя бы издалека;
увидеть замерзший водопад. Это одна из немногих возможностей для жителей Центральной России. Например, ехать в Приморский край, чтобы увидеть Кравцовские водопады, слишком накладно.
исследовать мистические горы.
Если нет возможности отправиться в путешествие по всей Карелии, можно полюбоваться хотя бы огромными валунами. Территория республики — место прохождения ледника. Поэтому типичный карельский пейзаж — скала, поросшая соснами, и гигантские камни, многие из которых размером с одноэтажный дом. Подобный ландшафт можно встретить также в Ленинградской области и в Финляндии.
В Петрозаводске интересно посмотреть на Онежское озеро, а в Сортавале — на Ладожское.
В Карелии есть множество программ интересных маршрутов для туристов самых разных возрастов. И детям, и взрослым точно не придется скучать.
Младшего брата Деда Мороза зовут Талвиукко. Он не похож ни на Санта-Клауса, который живет в соседней Лапландии, ни на финского Йоулупукки. Подворье Талвиукко находится совсем рядом с Петрозаводском. Там можно не только познакомиться с волшебником, но и покататься на собачьих упряжках, изучить быт саамов (финно-угорский народ) и познакомиться с карело-финским эпосом, который называется «Калевала».
В Карелии живут коренные малочисленные народы: саамы, вепсы и карелы. Можно познакомиться с их бытом, узнать значение орнамента на вышивках, научиться обращаться с оленями и попробовать национальную еду.
Кстати, в Карелии популярна как кухня русского Севера (например, можно отведать особые пироги — калитки), так и финская кухня, в том числе уха из форели, блюда из оленины, варенье из морошки и так далее.
В горном парке, который расположен на месте бывшего мраморного карьера, можно полюбоваться природой и узнать от экскурсоводов интересные факты о Карелии и Финляндии.
Отдельным приключением может стать поездка на ретропоезде, который называется «Рускеальский экспресс». Поезд имитирует составы позапрошлого века и помогает окунуться в сказочную атмосферу. В пути можно устроить уникальную фотосессию.
Экскурсии на острова доступны при хорошей погоде. Они будут интересны тем, кто хочет соприкоснуться с русской духовной культурой. Валаам и Кижи славятся богатством религиозных достопримечательностей. На островах есть уникальные церкви, часовни, монастыри и много другое. Неоязычники, кстати, ценят Кижи: в дохристианские времена здесь располагались капища — языческие храмы.
И конечно, чтобы узнать Карелию получше, можно отправиться в городские музеи. Они есть почти в каждом городе. Экскурсоводы расскажут о его истории, о том, как город развивался при финнах и шведах, какие события происходили в нем во время войн и так далее.
До Карелии легко добраться из Москвы и Санкт-Петербурга. Гостиницу или апартаменты в городе забронировать гораздо проще, чем коттедж на турбазе — там лучшие места, скорее всего, уже разобраны.
Одеваться нужно тепло: в регионе довольно холодно и влажно.
Цены в Карелии примерно такие же, как в столице, иногда даже выше. При этом в супермаркетах нет такого разнообразия деликатесов, как в крупных городах. Поэтому элитный алкоголь и экзотические фрукты тем, кто не может без них провести праздник, лучше взять с собой.
В качестве гостинцев привезти из Карелии можно рыбу (форель) и красную икру, изделия народных промыслов, чайные наборы, варенья.