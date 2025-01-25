Потом только выбрасывать: 10 вещей, которые нельзя чистить содой

Соль издавна известна хозяйкам своими очищающими свойствами. У этого средства есть множество достоинств: оно дешевое, нетоксичное и универсальное. Однако есть материалы и поверхности, которые ни в коем случае нельзя чистить содой.

Алюминиевая посуда

Если у вас есть такая посуда, вы знаете, что этот металл очень податливый. Даже ребенок может легко погнуть алюминиевую ложку. Поэтому этот материал не рекомендуется чистить содой — твердые частицы порошка могут поцарапать поверхность. К тому же гидрокарбонат натрия (научное название соды) может вступить с алюминием в реакцию и привести к появлению на посуде некрасивых пятен.

Что использовать вместо соды: средство для мытья посуды, тканевую губку.

Медная посуда

Сода — это так называемый абразив. Это значит, что она состоит из мелких твердых частичек. Как раз благодаря им сода так хорошо очищает некоторые поверхности — гранулы порошка, как маленькие щеточки, удаляют с поверхности все лишнее. Но некоторые поверхности (а в особенности медь) слишком деликатные для абразивов. Очистка их содой может привести к тусклости и обесцвечиванию.

Что использовать вместо соды: средство для мытья посуды, тканевую губку.

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Стекла и зеркала

Стеклянные и зеркальные поверхности смотрятся красиво, когда они блестящие и гладкие. Сода, будучи абразивом, может оставить на них маленькие царапины, из-за чего они потеряют блеск и прозрачность.

Что использовать вместо соды: средство для мытья стекол, уксус или лимонную кислоту, разведенные в воде, салфетку из микрофибры.

Мрамор

Мрамор — очень прочный материал, но и он имеет свою ахиллесову пяту. На производстве специальные шлифовальные машины придают камню блеск. Очистить мраморную столешницу содой — все равно что протереть ее наждачной бумагой. С блеском и гладкостью точно придется распрощаться.

Что использовать вместо соды: мыло, салфетку из микрофибры.

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Окрашенные поверхности

Вне зависимости от того, покрыт окрашенный предмет лаком или нет, содой его чистить нельзя. Даже если первые несколько раз все обойдется, потом на краске появятся сколы, трещины и пятна.

Что использовать вместо соды: мягкую губку, мыльный раствор.

Деревянная мебель и предметы декора

Такой мягкий и пористый материал, как натуральное дерево, содой тоже чистить не рекомендуется. Она делает древесину уязвимой к влаге, пятнам, обесцвечиванию, искривлению. Со временем дерево, которое очищают содой, становится тусклым и изношенным.

Что использовать вместо соды: салфетку из микрофибры, слегка смоченную водой или мыльным раствором.

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Предметы из кожи

Кожа, будь то одежда, обувь или мебель, имеет на своей поверхности защитный слой, состоящий из натуральных масел. Сода удаляет их. И тем самым делает кожу менее эластичной и приводит к появлению светлых пятен.

Что использовать вместо соды: бесцветное жидкое мыло, губку.

Посуда из чугуна

Чугунные кастрюли и сковородки покрыты специальной антипригарной масляной смазкой. Абразивные частички в соде счищают эту пленку. Из-за этого чугунная посуда теряет свои антипригарные свойства, за которые ее любят хозяйки.

Что использовать вместо соды: моющее средство, нейлоновую щетку или специальный скребок.

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Ювелирные изделия

Ювелирные изделия тоже не терпят жестких чистящих средств. Особенно вредна сода для украшений из мягких металлов — золота и серебра, а также для моделей с драгоценными камнями. Изделия могут потерять блеск и привлекательный внешний вид.

Что использовать вместо соды: специальный раствор для очистки ювелирных изделий.

Кишечник

Если вы не совсем понимаете, что в этом списке делает орган человеческого тела, то за вас можно лишь порадоваться. Ведь сейчас интернет пестрит различными рецептами «детокса», которые, как обещают мошенники, очистят вас от вредных веществ и шлаков. На самом деле шлаки — это псевдонаучный термин. А с выведением из организма токсинов в норме отлично справляются почки.

Регулярное употребление соды в больших количествах чревато развитием алкалоза (кислотно-щелочного дисбаланса) — в тяжелых случаях это может быть опасно для жизни.

Что использовать вместо соды: если вы считаете, что вам необходимо вывести токсины из организма, то лучше обратиться к врачу. Грамотный специалист оценит ситуацию и при необходимости даст рекомендации.