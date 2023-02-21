Кто и зачем пишет комментарии в интернете? Психолог объяснил, о чем говорит поведение в Сети

И чрезмерная активность, и бездействие могут многое рассказать о пользователе.

Общение в Сети уже стало равноценно живому, а для многих и вовсе его заменило. Но если вживую вы всегда видите собеседника, личность человека, спрятанного за буквами едкого комментария или поста, — зачастую абсолютная загадка. Однако кое-какие выводы из поведения человека в онлайн-пространстве сделать все же можно. Практикующий бизнес-психолог Юлия Керецман рассказала, на что стоит обращать внимание.

Проявление агрессии

Наверняка вам приходилось замечать неоправданно негативные комментарии под фото или высказываниями того или иного пользователя. Казалось бы, в реальном мире никто не набрасывается открыто на человека, который хорошо выглядит или высказывает свое мнение. Так почему же в мире виртуальном на этого человека может обрушиться шквал критики и гнева?

Вот несколько причин, почему людей так раздражает чужой успех.

Чувство нереализованности и заниженная самооценка

Человек не видит в себе потенциал, не верит в возможность добиться успеха. Наблюдая за успехом другого, такой пользователь нередко чувствует раздражение и даже злость. Он начинает проецировать внутренний конфликт на внешний объект, и все это выплескивается в гневные и оскорбительные комментарии.

Фото istockphoto.com

Принятие детской позиции

Обвиняя в своей несостоятельности других и очерняя более состоявшегося пользователя, человек пытается снять с себя ответственность за собственные неудачи. Отсюда под постами о высоких доходах появляются комментарии в духе «богатеете за наш счет, а мы вынуждены вкалывать за кусок хлеба».

Критика и нападки — норма общения

Например, родители критиковали, потому что желали добра. У такого ребенка сформировалась подмена чувств, и поэтому сегодня, будучи взрослым, он так же концентрируется на минусах других и проявляет к ним отрицательное внимание.

Энергетический вампиризм

Человек подпитывается энергией других, получает удовлетворение от чужих обид, не понимая, что на самом деле он сам глубоко несчастен.

Обрастание стереотипами

Например, в семье комментатора или обществе, где он вырос, считалось позором наносить татуировки на тело, перекрашивать волосы в красный цвет, носить короткие юбки. И теперь, когда он видит, как другие люди совершают эти «позорные» действия и живут себе преспокойно, он начинает инстинктивно вешать на них ярлыки вроде «непорядочная», «легкодоступная», «глупец» и пр.

Фото istockphoto.com

Соблюдение анонимности

Некоторые пользователи социальных сетей предпочитают полную анонимность. Но чем объясняется такой выбор?

Необходимость свободы

Некоторые предпочитают анонимные аккаунты, чтобы избежать внимания к себе и своей деятельности родственников и знакомых. С фейковой страницы можно спокойно делиться своим творчеством, мыслями и предпочтениями, не боясь быть раскритикованным или вызвать недоумение.

Ощущение абсолютной безнаказанности

Например, если в реальной жизни такой человек вряд ли вступит в конфликт, то на просторах интернета ему это сделать проще и безопаснее.

Желание незаметно «подглядеть» за другими

Такие люди любят следить за знакомыми и не очень знакомыми пользователями, оставаясь при этом незамеченными. Здесь также присутствует страх осуждения — из-за проявления излишнего внимания и любопытства.

Необходимость уединения

Многие заходят с анонимного аккаунта, чтобы спокойно послушать музыку, посмотреть видеоролики, почитать, не получая при этом десятки уведомлений различного характера.

Позиция незаметного наблюдателя

Все мы знаем людей, которые в силу некоторых факторов предпочитают наблюдать за происходящим со стороны и не проявлять никакой открытой реакции в виде лайков и комментариев. Что стоит за подобным поведением?

Страх осуждения

Человеку кажется, что поставленный им лайк или комментарий на некую публикацию могут отрицательно повлиять на мнение о нем знакомых. Здесь большую роль играет желание «сохранить лицо» и избежать возможного ущерба для своей репутации.

Зависть

Существует категория людей, которая привыкла обесценивать и принижать чужой успех. И в виртуальном мире они не проявляют активность в аккаунтах других пользователей как бы «назло».

Фото istockphoto.com

Расхожесть мнений

Допустим, человек не согласен с мнением автора некой статьи по тому или иному поводу, или он не приветствует фотографии определенного рода. Тогда и реакции нет, что все же лучше, чем вброс негатива на публикацию пользователя.

Лень

Да-да, некоторым пользователям попросту лень проявлять активность в социальных сетях.

Потребность делиться каждым моментом своей жизни

Вы замечали, как поставленный или непоставленный лайк под вашей публикацией может влиять на ваше настроение? Если нет, вам повезло больше, чем людям, которые испытывают в этом некую жизненную потребность. Какие еще факторы заставляют пользователей выставлять свою жизнь напоказ?

Привлечение к себе внимания

Таким людям чаще всего не хватает внимания в реальной жизни, и выставляя бесконечные селфи или фотографии своих достижений, они получают то самое недостающее внимание в виде реакций от других пользователей.

Необходимость в самоутверждении

Любой, публикуя фото или высказывая какое-либо мнение, ожидает обратной реакции. В социальных сетях такое одобрение, подтверждение своей правоты мы получаем в виде эмоционального отклика от других пользователей, что напрямую влияет на нашу самооценку и ощущение нужности.

Фото istockphoto.com

Желание мотивировать других

Есть такие люди — мотиваторы по своей природе. Они делятся личным успехом, чтобы призвать других улучшить качество жизни, поверить в себя и стать счастливее. И не всегда это оборачивается во благо им самим. Такие люди нередко раздражаются, когда их призывы остаются незамеченными и неисполненными.

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