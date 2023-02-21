Кто и зачем пишет комментарии в интернете? Психолог объяснил, о чем говорит поведение в Сети

Общение в Сети уже стало равноценно живому, а для многих и вовсе его заменило. Но если вживую вы всегда видите собеседника, личность человека, спрятанного за буквами едкого комментария или поста, — зачастую абсолютная загадка. Однако кое-какие выводы из поведения человека в онлайн-пространстве сделать все же можно. Практикующий бизнес-психолог Юлия Керецман рассказала, на что стоит обращать внимание.
Наверняка вам приходилось замечать неоправданно негативные комментарии под фото или высказываниями того или иного пользователя. Казалось бы, в реальном мире никто не набрасывается открыто на человека, который хорошо выглядит или высказывает свое мнение. Так почему же в мире виртуальном на этого человека может обрушиться шквал критики и гнева?
Вот несколько причин, почему людей так раздражает чужой успех.
Человек не видит в себе потенциал, не верит в возможность добиться успеха. Наблюдая за успехом другого, такой пользователь нередко чувствует раздражение и даже злость. Он начинает проецировать внутренний конфликт на внешний объект, и все это выплескивается в гневные и оскорбительные комментарии.
Обвиняя в своей несостоятельности других и очерняя более состоявшегося пользователя, человек пытается снять с себя ответственность за собственные неудачи. Отсюда под постами о высоких доходах появляются комментарии в духе «богатеете за наш счет, а мы вынуждены вкалывать за кусок хлеба».
Например, родители критиковали, потому что желали добра. У такого ребенка сформировалась подмена чувств, и поэтому сегодня, будучи взрослым, он так же концентрируется на минусах других и проявляет к ним отрицательное внимание.
Человек подпитывается энергией других, получает удовлетворение от чужих обид, не понимая, что на самом деле он сам глубоко несчастен.
Например, в семье комментатора или обществе, где он вырос, считалось позором наносить татуировки на тело, перекрашивать волосы в красный цвет, носить короткие юбки. И теперь, когда он видит, как другие люди совершают эти «позорные» действия и живут себе преспокойно, он начинает инстинктивно вешать на них ярлыки вроде «непорядочная», «легкодоступная», «глупец» и пр.
Соблюдение анонимности
Некоторые пользователи социальных сетей предпочитают полную анонимность. Но чем объясняется такой выбор?
Некоторые предпочитают анонимные аккаунты, чтобы избежать внимания к себе и своей деятельности родственников и знакомых. С фейковой страницы можно спокойно делиться своим творчеством, мыслями и предпочтениями, не боясь быть раскритикованным или вызвать недоумение.
Например, если в реальной жизни такой человек вряд ли вступит в конфликт, то на просторах интернета ему это сделать проще и безопаснее.
Такие люди любят следить за знакомыми и не очень знакомыми пользователями, оставаясь при этом незамеченными. Здесь также присутствует страх осуждения — из-за проявления излишнего внимания и любопытства.
Многие заходят с анонимного аккаунта, чтобы спокойно послушать музыку, посмотреть видеоролики, почитать, не получая при этом десятки уведомлений различного характера.
Все мы знаем людей, которые в силу некоторых факторов предпочитают наблюдать за происходящим со стороны и не проявлять никакой открытой реакции в виде лайков и комментариев. Что стоит за подобным поведением?
Человеку кажется, что поставленный им лайк или комментарий на некую публикацию могут отрицательно повлиять на мнение о нем знакомых. Здесь большую роль играет желание «сохранить лицо» и избежать возможного ущерба для своей репутации.
Существует категория людей, которая привыкла обесценивать и принижать чужой успех. И в виртуальном мире они не проявляют активность в аккаунтах других пользователей как бы «назло».
Допустим, человек не согласен с мнением автора некой статьи по тому или иному поводу, или он не приветствует фотографии определенного рода. Тогда и реакции нет, что все же лучше, чем вброс негатива на публикацию пользователя.
Да-да, некоторым пользователям попросту лень проявлять активность в социальных сетях.
Вы замечали, как поставленный или непоставленный лайк под вашей публикацией может влиять на ваше настроение? Если нет, вам повезло больше, чем людям, которые испытывают в этом некую жизненную потребность. Какие еще факторы заставляют пользователей выставлять свою жизнь напоказ?
Таким людям чаще всего не хватает внимания в реальной жизни, и выставляя бесконечные селфи или фотографии своих достижений, они получают то самое недостающее внимание в виде реакций от других пользователей.
Любой, публикуя фото или высказывая какое-либо мнение, ожидает обратной реакции. В социальных сетях такое одобрение, подтверждение своей правоты мы получаем в виде эмоционального отклика от других пользователей, что напрямую влияет на нашу самооценку и ощущение нужности.
Есть такие люди — мотиваторы по своей природе. Они делятся личным успехом, чтобы призвать других улучшить качество жизни, поверить в себя и стать счастливее. И не всегда это оборачивается во благо им самим. Такие люди нередко раздражаются, когда их призывы остаются незамеченными и неисполненными.
У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!