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Что нельзя делать дачникам: штрафы на даче
Хобби и развлечения

Сегодня, 09:00

4 мин.

5 вещей, которые нельзя по закону делать дачникам

Анна Архипенко
Автор
Светлана Топильская
Юрист
Дачный участок
Фото istockphoto.com/Mkovalevskaya
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Летний сезон в самом разгаре, и многие с нетерпением ждут долгожданного отдыха на природе. Но иногда, пытаясь создать «дачный рай», вы случайно нарушаете правила. Вместе с юристом рассказали о пяти самых распространенных ошибках, последствия которых могут испортить вам отдых.

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Разводить костер в неположенном месте

С этого года правила разведения огня стали более лояльными. Теперь открытый огонь можно разводить на расстоянии 15 метров от любых построек. Раньше это расстояние составляло 50 метров.

Фото istockphoto.com/ashapixel

Есть и другие важные правила:

  • сжигать мусор можно только в яме глубиной не менее 30 см;

  • запрещено сжигать мусор на торфяных почвах, под кронами хвойных деревьев и при сильном ветре;

  • запрещено сжигать резину, стекло, металл и лакокрасочные изделия, так как эти отходы выделяют токсичные вещества;

  • в закрытой металлической емкости (например, высокой бочке) огонь можно разводить, если расстояние до построек — 7,5 метров;

  • мангал можно устанавливать на расстоянии пяти метров от любых строений, при этом вокруг него не должно быть никаких горючих материалов на расстоянии двух метров.

Этим правилам нужно следовать, чтобы обеспечить собственную безопасность и избежать неприятностей.

Возводить высокий забор

Большинство дачников хотят установить высокие заборы, чтобы обозначить свою территорию и сохранить свою безопасность. Но и тут есть определенные ограничения.

Нормативы по возведению ограждений устанавливаются местным самоуправлением.
Светлана Топильская
Юрист

Чаще всего параметры следующие:

  • высота лицевого забора (та часть, что смотрит на улицу) может быть до двух метров, а забор к соседям должен быть не выше 1,7 метра.

  • ограждение между соседями должно пропускать свет, чтобы не заслонять от солнца растительность;

  • глухую часть забора (сплошную, не пропускающую свет) можно установить только со стороны улицы, дороги, оврага.

Но важно знать, что в случае договоренности с соседями, вы можете установить любой забор, который устроит обе стороны. Главное — закрепите эту договоренность на бумаге.
Светлана Топильская
Юрист

Сажать определенные растения

Законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет высадки на даче растений, которые содержат наркотические и психотропные вещества.

Дача
Фото istockphoto.com/Mkovalevskaya
В перечень входят: мимоза хостилис, роза гавайская, голубой лотос, грибы с содержанием псилоцибина, шалфей предсказателей, мак снотворный, конопля, кокаиновый куст, ипомея трехцветная (вьюнок).
Светлана Топильская
Юрист

За выращивание таких культур может грозить административная и уголовная ответственность.

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Присоединять к участку землю

Присвоение чужой землей без законных оснований влечет административную ответственность:

  • для физических лиц штраф от 5000 до 10 000 рублей;

  • для должностных лиц штраф от 20 000 до 50 000 рублей;

  • для юридических лиц штраф от 100 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, собственник, права которого нарушены, вправе обратиться в суд с требованиями о возврате земельного участка из чужого незаконного владения и выплате компенсации.
Светлана Топильская
Юрист

Шуметь в неположенное время

Шуметь на даче в будни запрещено с 23:00 до 6:00, а в выходные до 9:00. Несоблюдение этого правила может привести к жалобам соседей. Причем речь может идти не только о шумных вечеринках, но и о громкой работе садовой техники.

Отдельного закона о шуме на дачах в России нет. Правила устанавливаются на уровне регионов. Например, в Подмосковье действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области».

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