Летний гардероб в стиле спортшик. 10 образов от профессиональной модели

Рассказываем, в чем особенности такой одежды и как правильно ее носить.

Спортшик — это термин, который обычно используется для обозначения одежды, сочетающей в себе элементы спортивного и повседневного стиля.

Спортшик однозначно является модной тенденцией, которая предполагает сочетание элементов спортивной одежды с классическими нарядами. Современный спортшик объединяет в себе комфорт с элегантностью и подходит как для офиса, так и для вечернего выхода.

Когда зародился спортшик и чем отличается от других стилей

Спортивный стиль начал набирать популярность в 20-х годах ХХ века. Его вдохновительницей стала сама Коко Шанель: она предложила женщинам носить брюки, что стало первым шагом в сторону современного спортшика. Позже, в 80-х годах, произошел всплеск популярности аэробики: чтобы сэкономить время, женщины переодевались в спортивную одежду, а затем совмещали ее с обычным гардеробом, позволяя себе выйти на улицу в платье и кроссовках.

Фото Global Look Press

Поначалу подобный стиль не был обыденным для тех, кто следил за модой. Но постепенно спортивный стиль становился все более популярным, и уже в 2000-х годах знаменитости начали появляться на красных дорожках в трениках с лампасами и на каблуках. Большинство женщин не были готовы к такому сочетанию и начали обвинять звезд в отсутствии вкуса. Тем не менее спортшик все-таки стал неотъемлемой составляющей мировой моды и сегодня уже никого не удивляет. Среди самых известных звезд — поклонниц этого стиля: Рианна, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и многие другие.

Спортшик, спорткэжуал, спорт — в чем разница

Спорт — это стиль, призванный быть функциональным. Он включает в себя спортивную экипировку, такую как шорты, кроссовки и футболки, а также регулирующие плотность ткани и материалы, способствующие свободе движения. Такая одежда предназначена для занятий спортом, посещения фитнес-центров.

Спорткэжуал — это удобный, непринужденный стиль. Он обычно подходит для походов в магазин, прогулок по городу. Спорткэжуал включает в себя простые формы, нейтральный дизайн, спортивную обувь.

Спортшик — это контрастные сочетания одежды из спортивного и классического гардеробов. Здесь приветствуются эксперименты с фасонами, текстурами, цветовыми сочетаниями, многослойность.

Характерные черты спортивного шика

Главное правило спортшика — это удачное сочетание элементов спортивного и гламурного стилей. Такая комбинация находит отражение в комфорте, функциональности, непринужденности и элегантности образов.

Сочетание текстуры и ткани

Одной из характерных черт этого стиля является сочетание различных текстур и тканей в одном образе. Например, это может быть комбинация трикотажных и кожаных элементов, кожаных курток и джинсовых брюк. Это позволяет создавать сложные индивидуальные образы.

Многослойность

Еще одной чертой стиля спортшик является многослойность. Часто одежда сочетает в себе различные слои: майки, толстовки, рубашки, пиджаки, куртки. Это позволяет комбинировать элементы одежды, создавая уникальный и интересный образ.

Фото Getty Images

Цвета

Наконец, цвета также играют важную роль в стиле спортшик. Базовой может выступать нейтральная цветовая гамма: черная, серая, коричневая или белая, а яркие цвета станут акцентными.

Основа стиля спортшик

Верхняя одежда

Верхнюю одежду можно сочетать со спортивными штанами и кроссовками. Это могут быть куртки (ветровки, бомберы, джинсовки, пуховики), пальто, тренчи, спортивные жилеты, худи, свитшоты.

Брюки

Брюки могут быть прямые, узкие или свободные из хлопка, трикотажа или других материалов. Также могут присутствовать эластичный пояс, манжеты, карманы. Важно учитывать, что если вы выбираете спортивный низ, то верхняя часть образа должна быть дополнена элементами классического стиля, и наоборот.

Брюки с лампасами

Брюки с лампасами имеют прямой крой и выполнены из комфортных материалов, таких как хлопок или трикотаж. Лампасы могут быть выполнены из различных материалов, таких как кожа или текстиль, и могут иметь различные цвета и узоры.

Велосипедки и леггинсы

Велосипедки и леггинсы сделаны из эластичного текстиля и специальных технологичных тканей. Они могут быть как яркими, так и более спокойными и нейтральными и должны обеспечивать свободу движений и комфорт.

Фото Global Look Press

Другие виды брюк

В стиле спортшик существует еще множество других видов брюк, которые сочетают в себе элементы спортивной и повседневной одежды. Среди них брюки палаццо, джоггеры, кюлоты, чинос, карго.

Толстовки (худи) и свитшоты

Толстовки и свитшоты выбираются из мягкого и удобного материала. Часто они имеют оригинальные дизайны с яркими принтами, логотипами и объемными надписями, объемными капюшонами и карманами.

Футболки и кроп-топы

Футболки и кроп-топы лучше выбирать исходя из индивидуальных особенностей фигуры и сезона. Футболки могут быть приталенными, прямыми или кроя оверсайз.

Кроп-топ — это укороченная версия футболки, майки или блузки.

Платья

Платья, сарафаны, платья-рубашки, платья-комбинации и другие — выбор фасона зависит от индивидуальных предпочтений, образа жизни, сезона. Спортшик позволяет комбинировать любое платье с элементами одежды спортивного стиля, такими как худи, спортивные жилеты, парки, кроссовки или кеды.

Юбки

Юбки идеально подходят для создания образов в стиле спортшик. Фасон, ткань и цвет не имеют значения, важно помнить о базовом правиле сочетания вещей при создании аутфита: спортивный верх — классический низ и наоборот.

Обувь

Чаще всего модницы выбирают кроссовки или кеды, потому что это удобно в повседневной жизни. Однако спортшик позволяет дополнять образ туфлями-лодочками или босоножками на высоком каблуке.

Джастин и Хейли Бибер. Фото Global Look Press

Головные уборы и аксессуары

Бейсболка — это классический выбор для любителей стиля спортшик. Аксессуары подбираются исходя из базового образа, цветовой гаммы и сезона.

Примеры образов на лето в стиле спортшик

Джинсовая юбка с футболкой и туфлями — и в пир, и в мир

Блейзер с платьем-комбинацией и кроссовками — в офис

Кроп-топ, рубашка, яркие велосипедки, кроссовки и модная сумка — для прогулок

Джинсовый топ-корсет, джоггеры с кедами — на встречу с подругами

Маленькое черное платье, кожаный рюкзак и модные кеды-слипоны — на свидание

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