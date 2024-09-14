Что обязательно нужно сделать перед отпуском: гайд

Предстоящее путешествие — это всегда волнующее приключение, которое начинается еще задолго до того дня, который обозначен в заветных билетах. Поэтому подготовка к нему может вызвать стресс даже у опытных туристов. Начать отдых без лишних хлопот поможет гайд по сбору в дорогу от профессионалов туристической индустрии.

Какие документы подготовить и что проверить

Начать нужно с самого важного — документов, которые должны быть при вас в поездке. Позаботиться об этом нужно как можно раньше, так как на оформление некоторых из них потребуется много времени. А еще иногда возникают непредвиденные сложности и задержки.

Если едете заграницу, оформите загранпаспорт. Если документ уже есть, то проверьте срок его действия: как правило, он должен истекать не ранее, чем через 4-6 месяцев после окончания поездки. Убедитесь, что все данные в паспорте указаны верно, особое внимание уделите транслитерации ваших имени и фамилии — если допущена ошибка, то в другое государство могут и не пустить.

Если планируете поездку в страну, где требуют оформление визы, тоже позаботьтесь об этом заранее, учитывая время на получение. Например, сегодня для путешествия во Францию документы на визу нужно подавать не позднее, чем за четыре месяца до поездки.

Не забудьте проверить, нет ли у вас ограничений на выезд из страны. Для этого посетите сайт налоговой и личный кабинет на «Госуслугах». Помните, что запрет на выезд может быть наложен из-за неоплаченных штрафов, судебных разбирательств или работы на режимном предприятии.

Фото istockphoto.com/ljubaphoto

Если вы путешествуете с детьми или домашними животными, заранее подготовьте все необходимые документы для них. В списке для юных путешественников, например, окажутся загранпаспорт, свидетельство о рождении и согласие на выезд от второго родителя, если ребенок едет только с мамой/папой. Для питомцев потребуется ветеринарный паспорт с отметками о прививках и чипировании. В определенные страны также могут понадобиться различные другие сертификаты и справки, поэтому правила провоза животных всегда лучше уточнять в индивидуальном порядке.

О чем стоит позаботиться заранее

Не забудьте о благополучии домашних животных (если они не едут с вами) и растений. И если цветам будет достаточно, чтобы ваш сосед поливал их пару раз в неделю, то в случае с питомцами лучше найти им подходящую передержку. Животные, которые постоянно находятся с вами в квартире, будут плохо переносить одиночество, даже если вы попросите кого-то приходить и кормить их. Тем более, так вы с большой вероятностью можете слишком поздно узнать о ЧП или болезни четвероного друга.

Расскажите близким о том, куда вы едете и на сколько. На всякий случай стоит оставить кому-нибудь дубликат ключей и базовые инструкции на случай непредвиденных ситуаций.

Что нужно сделать прямо перед отъездом

Накануне отъезда проверьте еще раз все документы, билеты и бронь, запишите на бумаге точный адрес пункта назначение и возьмите с собой. Сделайте копии документов и сохраните в электронном виде — они могут пригодиться в случае потери оригиналов. Можно сделать минимальную уборку, если это позволяет время: по приезде убираться вам точно не захочется. Также проверьте, какая погода ожидается в том месте, куда вы отправляетесь.

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Подготовьте дом к вашему отсутствию: выключите электроприборы, перекройте воду и газ. Избавьтесь от скоропортящихся продуктов в холодильнике и опустошите мусорное ведро, чтобы после каникул не столкнуться с появлением неприятного запаха в доме.

Не забудьте зарядить все электронные устройства и взять с собой адаптеры для розеток, если они отличаются в стране назначения. Наконец, постарайтесь хорошо выспаться перед дорогой и выйти из дома с запасом времени.