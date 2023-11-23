12 добрых книг против осенней хандры

Короткий световой день, затянутое тучами небо и промозглая погода кому угодно испортят настроение. В это время хорошо читать о чем-то теплом и душевном. Предлагаю список известных и не очень книг, на которые стоит обратить внимание осенью.

Ч. Диккенс «Большие надежды»

В романе есть все, за что многие любят английскую литературу: описание мрачных пейзажей, злодеи на болотах, интрига с развязкой в конце и герой, после череды испытаний обретающий надежду на нормальное будущее.

Книга оставляет светлое чувство после прочтения, несмотря на то, что основные события сюжета не слишком радостны.

Фото www.istockphoto.com

Этот роман неоднократно экранизировался. Последняя версия, в которой эксцентричная Хелена Бонем-Картер сыграла одну из своих лучших ролей, вышла в 2012 году.

Л. Олкотт «Маленькие женщины»

«Маленькие женщины» (и вторая часть «Хорошие жены») — традиционная американская сентиментальная история о стремлении к счастью, как бы по-разному ни понимали счастье героини — сестры Марч. Действие романов происходит в Америке во второй половине XIX века, поэтому девочки — современницы литературной Скарлетт О' Хара. Но у них совсем другие цели и способы их достижения.

По мотивам книги сняли многие фильмы. Последней экранизацией стали «Маленькие женщины» Греты Гервиг, режиссера «Барби».

Фото www.istockphoto.com

Р. Гюнтекин «Королек, птичка певчая»

Эта книга сюжетом напоминает «Джейн Эйр», только в окружении другой страны. Действие происходит в Турции, только-только ставшей республикой. Главная героиня, юная Фериде, поневоле ставшая сильной и независимой женщиной, сталкивается с тем, что прогрессивные законы президента Ататюрка мало связаны с действительностью. Но в итоге ее судьба складывается благополучно.

Любопытно, что изначально в книге не было счастливого финала. Если бы в процессе издания романа Решат Гюнтекин не влюбился и не женился, он бы не написал несколько последних глав и Фериде осталась бы несчастной.

Современный турецкий сериал с Фахрие Эвджен и Бураком Озчивитом имеет очень мало общего с книгой.

Фото www.istockphoto.com

В. Василевская «Комната на чердаке»

Книга предназначена для детей, но взрослым тоже будет интересна. В центре сюжета — четверо сирот, живущих в довоенной Польше. Их жизнь по-настоящему тяжела, но дети не сдаются. Они находят способы заработать деньги, налаживают быт и продолжают верить в лучшее. И их оптимизм, в отличие от надуманной «игры в радость», заражает.

Ю. Герман «Дорогой мой человек»

Трилогия с этим названием включает также романы «Дело, которому ты служишь» и «Я отвечаю за все». Читать можно начинать с любого романа, события сюжета понятны.

Действие начинается до войны и заканчивается через много лет после нее. В основе — история двух влюбленных, которые долгие годы были слишком гордыми для того, чтобы нормально поговорить друг с другом. Заканчивается все неожиданно хорошо, поэтому читать о перипетиях судьбы героев стоит хотя бы ради счастливой развязки. Правда, автору не хватило психологизма, чтобы детально рассказать, каким образом герои все же смогли договориться.

Фото www.istockphoto.com

Ю. Коваль «Полынные сказки»

Еще одна книга для детей, которую не будет скучно читать взрослым. Несмотря на название, сказок в ней почти нет, описывается жизнь земской учительницы и ее маленькой дочери. Это не «Россия, которую мы потеряли», а низовая сторона той России: церковно-приходская школа, крестьянские дети и незамысловатые деревенские развлечения. Очень легкая и приятная книга.

С. Хельмебакк «Андерсенам — ура!»

Повесть о норвежской семье, которая живет в кооперативном поселке и не хочет подчиняться правилам (трудно поверить, но жители скандинавских стран не всегда были раскрепощенными и прогрессивными во всех отношениях). Андерсоны живут в свое удовольствие и постигают хюгге (датское слово, означающее искусство быть счастливым). Умиротворение и гармония передаются читателю.

Фото www.istockphoto.com

Э. Лу «Наивно. Супер.»

Еще одна норвежская книга, но уже более современная. Герой сталкивается с личностным кризисом. Купив доску-колотилку в ИКЕА, он постепенно устраивает личную жизнь и преодолевает кризис. Наивное описание поисков себя и простые радости героя заставляют улыбнуться и настроиться на хорошее.

М. Фрай «Жалобная книга»

Отличительная черта литературных героев Макса Фрая — умение оставаться безмятежным в любых обстоятельствах. «Жалобная книга» заставляет задуматься (особенно любителей жаловаться на судьбу) и что-то переосмыслить. Книга рекомендуется любителям мистики, юмора и кофе.