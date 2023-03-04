10 идей полезных подарков на 8 Марта

И никаких кастрюль и сковородок!

8 Марта — это не только прекрасный весенний праздник, но и очередной повод поломать голову над подарками. Мы решили немного облегчить вам задачу. В этой подборке — восемь идей полезных подарков, которые точно порадуют.

Абонемент на йогу или пилатес

Это не про тяжелые физические нагрузки, а про гибкость, координацию и душевное равновесие. Такой подарок не будет воспринят как намек на лишний вес. Занятия йогой или пилатесом подойдут для новичков.

Оба эти направления помогают улучшить качество сна, эмоциональное состояние и концентрацию внимания.

Косметическая подушка

Это разновидность ортопедических подушек. Бьюти-подушка повторяет анатомические изгибы тела, поэтому помогает расслабить шею. Но главное преимущество косметической подушки — эффект памяти. Она прогибается в тех местах, где соприкасается с телом, и таким образом поддерживает лоб и подбородок. Давление на лицо уменьшается, поэтому от бьюти-подушек появляется меньше заломов (или так называемых морщин сна).

Фото istockphoto.com

Дополнить подарок можно наволочкой из шелка или натурального эвкалиптового волокна — они не впитывают уходовые средства, а значит, еще больше усилят бьюти-эффект.

Набор кистей для макияжа

Если девушка использует декоративную косметику, то качественный набор кистей для макияжа точно порадует. Они позволяют наносить макияж ровнее. В наборе есть кисти разных форм и размеров, поэтому у девушки будет возможность поэкспериментировать и подобрать подходящий вариант. Важно, чтобы кисти были качественными. Но если та, кому вы дарите подарок, — веган, покупать набор из натуральных материалов не стоит.

Увлажнитель воздуха

Влажность в помещении — важный фактор, который влияет на здоровье. А контролировать микроклимат можно с помощью увлажнителя воздуха. Существует множество моделей: для дома выбирайте те, что с большим отсеком для воды.

Даже если один есть дома, другой можно подарить на работу. Настольные и напольные увлажнители всех форм, цветов и размеров легко найти в магазине.

Фото Freepik/pvproductions

Зеркало с подсветкой

Хорошее освещение необходимо не только тем, кто регулярно наносит макияж, но и всем, кто следит за своей кожей. Поэтому зеркало с подсветкой — отличный подарок. Рекомендуем дарить настольное с большой поверхностью и увеличительным стеклом.

Сертификат на маникюр

Такой подарок тоже всегда актуален. Даже если девушка предпочитает делать маникюр сама, ей будет приятно получить сертификат в хороший салон красоты. Маникюр бывает разных видов: классический, европейский, аппаратный или комбинированный. Найдите салон, где есть возможность выбрать из нескольких вариантов.

Кухонные весы

Если девушка любит готовить или следит за своим питанием, а кухонных весов у нее все еще нет, такой подарок будет идеальным. С помощью кухонных весов можно рассчитывать пропорции ингредиентов и суточную норму КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы).

Набор миниатюр духов

Если вы хотите порадовать девушку новыми духами, есть вероятность не угадать с ароматом. Поэтому имеет смысл одному флакону предпочесть набор миниатюр. Появляется возможность попробовать разные варианты, а полюбившийся аромат станет отличным подарком на следующее 8 Марта.

Фото istockphoto.com

Прибор для чистки и массажа лица

Уход за кожей — важная и сложная процедура, а приборы для чистки и массажа лица значительно ее облегчат. Они бывают нескольких видов: электрические щетки, чистящие поверхности из силикона и нейлона, ультразвуковые приборы, устройства для вакуумной чистки. Лучше предварительно спросить у девушки тип ее кожи и проконсультироваться со специалистами.

Мультистайлер

Это универсальное средство для укладки волос. С помощью него можно сушить, завивать и выпрямлять волосы. Рекомендуем стайлеры с несколькими температурными режимами, чтобы можно было выбрать подходящий для разной структуры волос. Также важно предусмотреть защиту от перегрева.

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