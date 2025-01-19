20 идей, что подарить мужчине на 23 Февраля

Многие женщины уже в январе задаются вопросом, что можно преподнести в качестве подарка мужчинам в честь Дня защитника Отечества. Чтобы не бежать накануне праздника в магазин за носками и пеной для бритья, предлагаем заранее выбрать более оригинальный и запоминающийся вариант презента, который точно оценит близкий человек.

Автомобильный органайзер

Водителю автомобиля можно преподнести в качестве подарка специальный органайзер. Это практичный подарок, который поможет мужчине навести порядок в его машине. Такому органайзеру будут особенно рады те, кто проводит много времени за рулем и хочет иметь все необходимое под рукой. У таких аксессуаров есть несколько видов, можно выбрать наиболее удобный. Есть органайзеры для мелочей в бардачке, некоторые подойдут для багажника, другие вешаются на спинку передних сидений.

Кофемашина

Кофемашина позволит готовить качественный вкусный кофе в любое удобное время. Такой девайс также в перспективе поможет сэкономить деньги. С ним можно будет избежать постоянных расходов на кофе по пути на работу — теперь его можно взять с собой прямо из дома.

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Маска для сна

Необычным подарком мужчине станет маска для сна. Сон становится действительно качественным только в полной темноте. Только так организм вырабатывает достаточное количество мелатонина. Именно этот гормон помогает регулировать фазы сна и бодрствования, а также влияет на общее физическое и психическое состояние человека.

Маска для сна помогает создать условия для глубокого и спокойного отдыха, благоприятно влияет на работу сердца и сосудов, а также способствует восстановлению организма после тяжелого трудового дня. Подарок станет отличным вариантом для мужчины, который ценит свое здоровье и комфортный сон.

Термокружка

Термокружка поможет надолго сохранить напиток горячим. Многие термокружки также имеют конструкцию, из-за которой нельзя разлить содержимое. Это особенно удобно для тех, кто часто находится в поездках.

Кстати, термокружка пригодится не только зимой. Такой девайс поможет сохранить температуру холодных напитков — удобно в жаркую погоду.

Ремень

Хороший кожаный ремень будет прекрасным подарком для мужчины на 23 Февраля, так как качественные изделия обычно отличаются прочностью и долговечностью. Правильно подобранный аксессуар будет не только сочетаться с гардеробом, но и поможет сделать любой образ благороднее.

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Смарт-кольцо

Если мужчина тщательно следит за здоровьем, отличным подарком станет кольцо со встроенным трекером активности. Устройство анализирует цикл сна, дает советы, как его можно улучшить. Также в приложении можно следить и за другими показателями тела.

Смарт-часы на запястье могут привлекать лишнее внимание или выбиваться из образа, в то время как кольцо выглядит более незаметно и эстетично. Оно также обладает длительным временем автономной работы, что делает девайс удобным в использовании.

Коврик для мыши с беспроводной зарядкой

Для тех, кто много времени проводит за компьютером или ноутбуком, удачным подарком станет коврик для мыши со встроенной беспроводной зарядкой. Такой аксессуар сочетает в себе функциональность, удобство и современные технологии. Встроенная беспроводная зарядка позволяет быстро заряжать совместимые устройства, не только мышки, но и смартфоны или наушники. Изделие подойдет также для геймеров или людей, занимающихся творческой работой на компьютере — всех, кому важны скорость и удобство.

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Картхолдер

Если нужно подарить недорогую и нужную вещь, отличным вариантом станет картхолдер. Это удобный и стильный аксессуар для хранения кредитных и дебетовых карт. Благодаря компактному размеру картхолдер можно носить где угодно.

Кстати, некоторые картхолдеры также оснащены функцией защиты от сканирования RFID-чипов. Это обеспечивает безопасность денег и защиту конфиденциальных данных.

Разборные гантели

Компактные разборные гантели будут отличным сюрпризом для мужчины на 23 Февраля. Такой подарок позволит заниматься физическими упражнениями дома, а еще сэкономит деньги на посещении спортзала. Разборные гантели можно настроить на различный вес: мужчина сможет выбрать оптимальную нагрузку.

Регулярные упражнения с гантелями способствуют укреплению мышц, улучшению общего физического состояния и повышению энергии и выносливости.

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Конструктор

Чтобы помочь мужчине расслабиться, отвлечься от повседневных забот и разнообразить досуг, можно подарить конструктор для взрослых. Такие наборы содержат много мелких деталей, что позволит сконцентрироваться на мелкой моторике. Модель можно выбрать на любой вкус: есть и культовые модели машин, и архитектурные памятники, и животные, и герои фильмов. Такой подарок также станет поводом создать что-то интересное вместе.

Беспроводные наушники

Понравится как меломанам, так и тем, кто день за днем проводит на онлайн-совещаниях. Присмотритесь, какой формат нравится вашему мужчине: это могут быть компактные наушники, помещающиеся в крохотном карманном кейсе, или полноразмерные (мониторные), которые полностью закрывают ухо. Следите за тем, чтобы у гаджета был емкий аккумулятор: чем дольше он держит заряд, тем удобнее им пользоваться в быту.

Настольная игра

Да, это развлечение не только для малышей. Современные игры рассчитаны на мастеров логики, стратегии и тактики — партии порой длятся и по десять часов. Если же одариваемый любит развлечения попроще, присмотритесь к играм-филлерам (один «матч» длится до 10 минут) или к компанейским настолкам, похожим на «Мафию». Некоторые игры рассчитаны, в том числе и для тех, кто не очень любит общаться с людьми.

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Портативный аккумулятор (Powerbank)

Они часто выходят из строя, поэтому лишними в арсенале не окажутся. Портативное зарядное устройство позволит остаться на связи в транспорте или в путешествии. Совет: выбирайте модель со встроенными кабелями, чтобы мужчине не пришлось носить с собой моток проводов.

Фигурка любимого персонажа

Многие мужчины обожают кино про супергероев. Подарите человеку фигурку персонажа, напоминающюю о его любимой истории. Это станет символом ваших доверительных отношений.

Шерстяной свитер

Уютный свитер — это не просто теплая вещь, а символ заботы и внимания. Он дополнит образ и согреет в холода. Если выбрать модель лаконичного кроя, то она долго не выйдет из моды. А если подобрать смешной принт, то вещь подойдет для домашнего или дачного гардероба. Главное — уточните размер заранее. Сохранить сюрприз можно, если скрытно подглядеть бирку на вороте у той одежды, которую носит мужчина.

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Умная колонка

Современный гаджет для тех, кто ценит удобство и технологии. Умная колонка не только воспроизводит музыку, но и отвечает на вопросы, ставит будильники, планирует дела и управляет другими устройствами в доме. Она значительно упростит повседневные задачи: например, можно задать сценарий, при котором будет загораться свет в определенное время суток. К тому же, колонка может стать верным помощником для вечеринок.

Подписка на сервис

Оформите в подарок на 23 февраля для мужчины подписку на музыкальный сервис, онлайн-кинотеатр или каталог электронных книг. Подписки бывают и более необычные — например, на доставку готовой еды, молотый кофе и даже приемы у врача.

Набор для приготовления настоек

Подарок для тех, кто любит творческие эксперименты на кухне. С его помощью даже кулинарный новичок сможет создать собственные алкогольные настойки, смешивая разные ингредиенты и подбирая уникальные вкусы. Процесс увлекает и позволяет почувствовать себя мастером. А потом можно провести коллективную дегустацию!

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Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Билеты на стендап

Смех продлевает жизнь. И это не избитый штамп: юмор правда скрашивает существование. Совместный поход на комедийное выступление — хороший подарок, если на спортивный матч вы уже сходили, концерты любимых исполнителей еще не скоро, а театры мужчина не очень любит.

Увлажнитель воздуха

Полезный и практичный гаджет для создания комфортного микроклимата дома или в офисе. Увлажнитель поддерживает оптимальный уровень влажности, что особенно важно в отопительный сезон. Он помогает легче дышать, снижает риск простуд и улучшает общее самочувствие. Заботливый подарок как для близкого человека, так и для коллеги.