Что подарить на Новый год: идеи подарков для всей семьи на любой вкус и кошелек

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Новый год — это особенное время, полное волшебства, ожидания и планов. По традиции этот праздник сопровождается обменом подарками. Однако выбрать подходящий презент бывает не так просто. Поэтому собрали для вас универсальные идеи подарков как для всех членов семьи, так и для каждого по отдельности.

Универсальные подарки для всех

Подарочные сертификаты

Сертификаты на покупку в любимых магазинах, ресторанах или спа-салонах позволяют самостоятельно выбрать то, что действительно нужно или хочется.

Книги

Хорошая книга — это подарок, который всегда актуален. Подберите бестселлер в жанре, который интересен близкому человеку.

Настольные игры

Настольные игры — это отличный способ провести время в компании друзей и семьи. Выберите игру, которая подходит для разного возраста.

Гаджеты

Смартфоны, наушники, фитнес-трекеры или умные колонки — все они делают жизнь более комфортной. Подберите что-то из новинок рынка.

Аксессуары для дома

Красивая свеча, стильные подушки или настенные картины — такие подарки создают уют в доме.

Фото Tempura, iStock

Подарочные наборы

Наборы для ухода за телом, свечи или чаи — универсальные варианты, которые подойдут многим.

Памятные подарки

Сделайте индивидуальный коллаж или фотокнигу с вашими общими моментами. Их точно будет приятно и интересно пересматривать.

Кулинарные мастер-классы

Такой подарок может быть как индивидуальным, так и коллективным. Кроме того, учеба в кулинарной школе позволит научиться готовить что-то новенькое.

Путешествия или экскурсии

Подарите сертификат на выходные поездки или приключения, например на дегустацию вин или путешествие в горы.

Ароматические наборы

Наборы эфирных масел или аромалампы позволят создать расслабляющую атмосферу дома.

Подарки для мамы

Ювелирные изделия

Элегантное ожерелье или серьги всегда радуют женщин. Но лучше заранее узнать о вкусах мамы и подобрать подходящий под ее образ вариант.

Спа-наборы

Подарите набор для домашнего спа-ухода, который позволит маме расслабиться после трудных рабочих дней.

Кулинарная книга

Издание с рецептами шикарных блюд может вдохновить маму на кулинарные подвиги. Но дарить такой подарок стоит тем матерям, которые любят готовить.

Косметические средства для увлажнения и питания кожи

Набор качественной косметики станет приятным и полезным подарком для любой женщины.

Сертификаты на занятия йогой или фитнесом

Поддержите желание близкого человека вести активный образ жизни. Ведь многие женщины так и не решаются отправиться заниматься спортом, а ваш подарок станет отличным поводом наконец-то отправиться в фитнес-зал.

Портрет на заказ

Необычным и запоминающимся подарком станет портрет мамы. Закажите живопись или графику по фотографии, также можно заказать изображение родного человека по номерам и позволить маме самой создать собственный портрет.

Чайный набор

Набор качественного и элитного чая — отличный способ подарить тепло и уют. Подарок точно понравится любительницам напитка.

Фото svetikd, iStock

Аксессуары для домашнего уюта

Это могут быть плед или уютные тапочки, мягкий и теплый халат, шелковая пижама, домашний костюм с интересным принтом.

Подарки для папы

Часы

Качественные и стильные часы подчеркивают статус и вкус мужчины.

Набор инструментов

Папы, увлекающиеся ремонтом, всегда рады обновлению арсенала инструментов.

Гаджеты

Различные устройства, такие как пульт для управления всеми гаджетами в доме, смарт-колонка, пауэрбанк, электронная книга, наушники, могут стать весьма полезными.

Кулинарные принадлежности

Если папа любит готовить, то подарите ему набор для барбекю или универсальную сковороду.

Подарочный сертификат на рыбалку или охоту

Каждый папа оценит возможность провести время на природе.

Фото LuckyBusiness, iStock

Аксессуары для автомобиля

Коврики, органайзеры или новые колесные диски точно понравятся отцу-автолюбителю.

Билеты на спортивное событие

Билеты на игру любимой спортивной команды станут отличным подарком для папы.

Подарки ребенку

Развивающие игрушки

Например, конструктор, из которого можно создавать разные модели, или набор для создания украшений.

Книги для детей

Подарите интересные и красочные книги, которые познакомят ребенка с новыми историями и персонажами.

Настольные игры

Это отличный способ проводить время с семьей и друзьями. Подарите игру, где дети будут обучаться командной работе и стратегии.

Спортивное оборудование

Важно поддерживать активный образ жизни ребенка, и подарок, связанный со спортом, будет кстати. Например, новый велосипед, скейтборд или набор для игры в футбол, которые будут развивать физическую активность малыша и подарят ему массу эмоций.

Креативные наборы для рукоделия

Такие наборы развивают творческие способности и позволяют ребенку создавать что-то своими руками. Например, набор для рисования, создания поделок из бумаги или игрушек из глины.

Фото Liubov Kaplitskaya, iStock

Научные наборы

Позвольте ребенку стать маленьким ученым с научными наборами, которые делают обучение интересным и увлекательным. Например, набор для экспериментов по химии или физике позволят ему проводить веселые и безопасные эксперименты дома.

Интерактивные игрушки

Это могут быть говорящие и двигающиеся игрушки, которые реагируют на действия ребенка. Например, робот, который выполняет команды, или интерактивная игрушка-питомец, за которым нужно ухаживать.

Подарочные сертификаты

Если вы не уверены в предпочтениях ребенка, подарочный сертификат в магазин игрушек или на развлекательные мероприятия будет отличным вариантом.

Творческие мастер-классы

Оплатите мастер-класс, который соответствует интересам ребенка: рисование, лепка, кулинария или танцы. Это также даст возможность ребенку познакомиться с новыми друзьями и развить навыки.

Подарки для сестры

Профессиональная косметика

Хорошая косметика всегда актуальна. Посоветуйтесь с сестрой, узнайте о бренде косметики, которую она использует, и подберите подходящие варианты.

Аксессуары

Шарф, шляпа или стильная сумка порадуют любую модницу. Если боитесь не попасть во вкусовые предпочтения сестры, подарите подарочный сертификат в магазин одежды и аксессуаров.

Декор для комнаты

Уникальные композиции, картины или DIY-проекты, которые сделают пространство уютнее. Это отличный вариант подарка для творческих сестер.

Фото Riska, iStock

Сертификаты на обучение

Йога, рисование, гончарное искусство или танцы — выбирайте то, что может понравиться сестре.

Подарки для брата

Доступ к онлайн-играм или подписка на игры

Если брат увлекается компьютерными играми, это будет отличным подарком.

Спортивный инвентарь

Это может быть мяч, ракетка или аксессуар для фитнеса. Если брат занимается каким-то видом спорта, подберите подарок, который ему пригодится в тренировках.

Техника

Подарите портативную колонку или наушники, чтобы брат мог наслаждаться музыкой во время отдыха.

Аксессуары для хобби

Если брат увлекается фотографией, подарите ему сумку для камеры или штатив. А если его хобби — рисовать картины, можете вручить ему кисточки, набор красок или мольберт.

Подарок с юмором

Например, забавная кружка или футболка с остроумной надписью. Такие подарки точно заставят улыбнуться.

Фото mapodile, iStock

Мастер-классы или сертификаты

Страшный квест, сертификат на прыжок с парашютом, картинг, аэротруба или мастер-класс по экстремальному вождению точно понравятся брату, который любят активный отдых.

Подарки для мужа и жены

Подарки для мужа:

аксессуары для машины;

набор для ухода за волосами или бородой;

гаджеты;

набор для барбекю;

стильные часы;

книги по саморазвитию;

аксессуары для его хобби;

парфюм;

билеты на интересующие его мероприятия.

Фото standret, iStock

Подарки для жены:

ювелирные изделия;

спа-уход;

кулинарный мастер-класс;

гаджеты;

стильный аксессуар для одежды;

ароматерапия;

книги по интересам;

романтический ужин или поход в театр.

Выбор подарка может стать проще, если учитывать интересы и предпочтения каждого близкого человека. Главное — это внимание и искренние эмоции, которые вы вложите в подарок.