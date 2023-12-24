Что подарить на Новый год подруге: 12 оригинальных идей

В предпраздничной суете бывает сложно придумать, что подарить подруге на Новый год. Поэтому мы собрали для вас 12 полезных и необычных идей новогодних подарков, которые помогут определиться.

Набор для выращивания растений

Это оригинальный подарок, который позволит заниматься садоводством прямо дома. А еще это напоминание о вашей дружбе на долгие годы: например, чтобы вырастить миниатюрную сакуру, ухаживать за ней нужно не один год.

Чайный набор

Набор с разнообразными видами и вкусами чая тоже станет отличным подарком. И будет еще лучше, если к самому напитку получится добавить красивую кружку или чайник.

Зимние аксессуары

Стильные шапка, варежки или шарф с забавными узорами помогут вашей подруге сохранить здоровье и быть модной даже в самые морозные дни. Теплые аксессуары можно просто купить, но лучше сделать их своими руками или создать кастомный дизайн — так подарок получится уникальным.

Смешная шапочка для душа или ванны

В такой шапочке подруга сможет насладиться расслабляющими водными процедурами и не намочить волосы. А если аксессуар будет еще и забавным, то подарок будет не только полезным, но и поднимет приятельнице настроение. Например, есть целые серии шапочек, имитирующих головные уборы любимых принцесс или даже индейку из сериала «Друзья»!

Адвент-календарь

Подарите косметический адвент-календарь с кремами, масками и другими средствами для ухода за кожей. С помощью такого набора подруга сможет в течение месяца каждый день радовать себя новым презентом.

Фото urbazon/www.istockphoto.com

Аромалампа

Это прекрасный подарок для любителей ароматерапии. Аромалампа поможет создать в доме уютную атмосферу и наполнить его приятными ароматами. В дополнение подарите набор из разных эфирных масел.

Набор для рукоделия

Если ваша подруга увлекается рукоделием, то набор для вышивания, вязания или других видов рукоделия будет отличным подарком.

Набор для медитации

Подарите вашей подруге набор с ковриком, подушечкой и ароматическими свечами. Медитация помогает расслабиться и снять стресс после тяжелого дня.

Цифровая фоторамка

Цифровая фоторамка — это удобный способ хранить все фотографии в одном месте. Кстати, на этом девайсе можно еще смотреть видео. Поэтому, прежде чем подарить рамку, можете сделать для подруги небольшой фильм с вашими фотографиями и загрузить его на устройство.

Подушка-массажер

Подушка-массажер отлично снимает напряжение. Она поможет вашей подруге расслабиться после тяжелого дня.

Будильник с имитацией естественного света

За полчаса до пробуждения такой будильник начнет включать теплое освещение. С помощью этого девайса вставать становиться легче, потому что свет влияет на активность организма. Такой будильник особенно полезен зимой.

Фото oatawa/www.istockphoto.com

Книга с пожеланиями

Создайте для вашей подруги книгу с пожеланиями от всех ее близких. Этот подарок будет ярким и запоминающимся, особенно, если приятельница не живет рядом с близкими.

Надеемся, что эти идеи помогут вам выбрать идеальный подарок на Новый год. Пусть он принесет радость вашей подруге!