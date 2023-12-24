Что подарить на Новый год подруге: 12 оригинальных идей

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В предпраздничной суете бывает сложно придумать, что подарить подруге на Новый год. Поэтому мы собрали для вас 12 полезных и необычных идей новогодних подарков, которые помогут определиться.
Это оригинальный подарок, который позволит заниматься садоводством прямо дома. А еще это напоминание о вашей дружбе на долгие годы: например, чтобы вырастить миниатюрную сакуру, ухаживать за ней нужно не один год.
Набор с разнообразными видами и вкусами чая тоже станет отличным подарком. И будет еще лучше, если к самому напитку получится добавить красивую кружку или чайник.
Стильные шапка, варежки или шарф с забавными узорами помогут вашей подруге сохранить здоровье и быть модной даже в самые морозные дни. Теплые аксессуары можно просто купить, но лучше сделать их своими руками или создать кастомный дизайн — так подарок получится уникальным.
В такой шапочке подруга сможет насладиться расслабляющими водными процедурами и не намочить волосы. А если аксессуар будет еще и забавным, то подарок будет не только полезным, но и поднимет приятельнице настроение. Например, есть целые серии шапочек, имитирующих головные уборы любимых принцесс или даже индейку из сериала «Друзья»!
Подарите косметический адвент-календарь с кремами, масками и другими средствами для ухода за кожей. С помощью такого набора подруга сможет в течение месяца каждый день радовать себя новым презентом.
Это прекрасный подарок для любителей ароматерапии. Аромалампа поможет создать в доме уютную атмосферу и наполнить его приятными ароматами. В дополнение подарите набор из разных эфирных масел.
Если ваша подруга увлекается рукоделием, то набор для вышивания, вязания или других видов рукоделия будет отличным подарком.
Подарите вашей подруге набор с ковриком, подушечкой и ароматическими свечами. Медитация помогает расслабиться и снять стресс после тяжелого дня.
Цифровая фоторамка — это удобный способ хранить все фотографии в одном месте. Кстати, на этом девайсе можно еще смотреть видео. Поэтому, прежде чем подарить рамку, можете сделать для подруги небольшой фильм с вашими фотографиями и загрузить его на устройство.
Подушка-массажер отлично снимает напряжение. Она поможет вашей подруге расслабиться после тяжелого дня.
За полчаса до пробуждения такой будильник начнет включать теплое освещение. С помощью этого девайса вставать становиться легче, потому что свет влияет на активность организма. Такой будильник особенно полезен зимой.
Создайте для вашей подруги книгу с пожеланиями от всех ее близких. Этот подарок будет ярким и запоминающимся, особенно, если приятельница не живет рядом с близкими.
Надеемся, что эти идеи помогут вам выбрать идеальный подарок на Новый год. Пусть он принесет радость вашей подруге!