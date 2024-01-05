Что подарить на Рождество: топ-20 оригинальных идей

Рождество — не светский, а религиозный, христианский праздник. Католики, протестанты и другие христиане тоже его отмечают, но православное Рождество отличается. Поэтому поздравления и подарки уместны не для всех. Универсальных подарков не существует, поскольку в каждой православной семье свои традиции празднования и разная степень воцерковленности.

Вместе с экспертом разбираем, что можно и уместно подарить на православное Рождество своим близким.

Подарки для мужчин на Рождество

Исходить, как и во всех других случаях, нужно из личности одаряемого. Если вы уверены, что мужчина отмечает Рождество с большей радостью, чем Новый год, и знаете, какой подарок ему придется по душе, можете смело вручать желаемый презент. Сложнее что-то придумать, когда вы мало знаете, что хочет человек.

Неверно думать, что на церковные праздники можно дарить только что-то связанное с верой и религией. Ведь, как правило, в доме у верующих и без подарков достаточно экземпляров Библии, икон и церковной утвари. С другой стороны, если мужчина не слишком активно практикует православие, можно подарить ему что-то тематическое, в том числе связанное непосредственно с праздником Рождества.

Монастырский чай

Это и подарок, и сувенир. Как правило, такой чай включает разные сушеные травы и ягоды, поэтому будет полезен для здоровья.

Вместе с чаем можно преподнести монастырский мед или освященное масло.

Самодельные вязаные вещи

Носки, шарфы, варежки, свитеры и так далее. Вещи, сделанные своими руками, всегда ценнее, чем купленные. А Рождество — хороший повод проявить внимание к близким, ведь вместе с предметом мы дарим ощущение радости, единения, нужности друг другу.

Можно, конечно, подарить и покупные вязаные изделия. Тогда важно выбрать такие, на которых нет оленей, трилистника и всего остального. Эти символы имеют отношение к европейской светской культуре, а не к Рождеству.

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Перекидной или вечный календарь

Такие вещи никогда не бывают лишними, поскольку, помимо дома, есть много мест, в которых их можно повесить. Календарь может быть как православным, так и светским.

Четки

Подарки такого плана больше подходят людям, которые считают себя верующими, но при этом ведут светскую жизнь и не посещают храмы. Четки особенно любят автолюбители. Мужчинам без личного транспорта можно подарить украшения с православной символикой. Например, перстни и образки с ликами святых.

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Красное вино (кагор)

Такой подарок уместен не для всех мужчин. Перед тем как дарить его, нужно выяснить, употребляет ли мужчина алкоголь.

Подарки для женщин на Рождество

Здесь работают те же правила, что и для мужчин. Если вы точно знаете, что хочет получить в подарок православная женщина, дарите желанный подарок. А если нет, то вот несколько идей.

Свеча

Свечами волхвы освещали себе путь, когда шли поклониться младенцу Христу. Именно поэтому рождественскую елку было принято украшать свечами.

Свечу в подарок можно купить в магазине или сделать своими руками из вощины. Не выбирайте свечи с ликами святых и тем более в виде изображений. Иначе такие свечи нельзя будет жечь. Также можно подарить красивый подсвечник.

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Льняная скатерть

Перед православным Рождеством верующие соблюдают 40-дневный пост. А в сам праздник семья собирается за щедро накрытым столом. Поэтому скатерть из натуральных материалов будет полезным и запоминающимся подарком.

Книга

Совершенно не обязательно дарить Библию, молитвословы или акафистники. Можно поискать сборник рождественских (святочных) рассказов или книги православных авторов, но и книги светского содержания будут хорошим подарком. Также можно подарить книгу рецептов, в том числе рецептов постных блюд.

Фото Jelena990/istockphoto.com

Набор для рукоделия

Не у всех женщин есть время на то, чтобы сидеть за вышивкой или алмазной картиной. Если вы не уверены, что у близкой есть определенное хобби, лучше подарите небольшой простой набор, с которым можно справиться за один вечер. Например, набор для шитья интерьерной куклы, изготовления пряников с глазурью и так далее.

Елочная игрушка с ангелом

Ангел протрубил о рождении Христа, поэтому картины, статуэтки и другие предметы со стилизованными изображениями ангелов считаются одним из символов Рождества. Не все любят фарфоровые статуэтки (и не в каждый интерьер они вписываются), а украшение для елки наверняка займет почетное место и будет напоминать о дарителе каждый год.

Фото Prostock-Studio/istockphoto.com

Подарки на Рождество для детей

Многие дети ждут подарка не только на Новый год, но и на Рождество. Если не знаете, чем порадовать свое чадо в светлый праздник, то вот несколько идей.

Колокольчик

Колокольным звоном приветствуют рождение Христа. Желательно найти одиночный колокольчик с язычком. Потому что двойной колокольчик (как правило, в компании с рождественским венком) ассоциируется с упряжкой Санты, а не с храмом.

Фигурное печенье или пряники

Их можно испечь самостоятельно или купить в церковной лавке. Желательно избегать выпечки в виде человечка и трости, так как они относятся к европейской культуре. Тем более пряничный человечек до того, как приобрел современную форму, мог изображаться в не особо приличном виде.

Фото AD077/istockphoto.com

Книги о Рождестве

Сейчас достаточно много детских книг, которые в доступной форме рассказывают о празднике. Также всегда актуальны сказки о Рождестве.

Вертеп

В зависимости от возраста можно подарить полноценный набор с персонажами рождественской ночи, сборную деревянную модель, пазл со сценой в яслях и так далее.

Фото middelveld/istockphoto.com

Билет в театр

Есть много рождественских представлений, которые ставят как в храмах, так и в светских театрах. Всегда актуальная классика — балет «Щелкунчик». Но в разных городах есть и свои спектакли.

Православные подарки

Если вы убеждены, что ваши близкие по достоинству оценят именно подарки религиозного содержания, можно рассмотреть следующие варианты.

Иконы

Уместны иконы Рождества Христова, Николая Чудотворца, Святого Семейства, Иисуса Христа или Богородицы.

Сосуд для хранения святой воды

От Рождества до Крещения не так долго ждать, поэтому подарок вряд ли останется без дела.

Диск с православными песнопениями

Такие диски можно купить почти в каждом монастыре, где есть свой хор.

Открытка

На ней можно написать молитву или пожелания Божьей помощи.