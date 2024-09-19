Что подарить на День учителя: 20 оригинальных идей

В России День учителя отмечают ежегодно 5 октября. Собрали 20 интересных идей для подарка, который не только порадует педагога, но и пригодится ему на практике.

Лазерная указка

Лазерная указка может значительно облегчить жизнь учителю, особенно если на уроке он пользуется проектором. Она позволит из любой точки класса обращать внимание учеников на объекты на доске.

Меловой маркер

Меловые маркеры появились на рынке совсем недавно, но уже успели завоевать популярность. По виду они напоминают обычные маркеры, но вместо стержня — мел. Они не пачкают руки, и писать ими гораздо удобнее.

Именная ручка

Это недорогой, но запоминающийся подарок. Сейчас на рынке появилось много анатомических ручек, которые делают письмо быстрым и комфортным. Чтобы сделать подарок еще более личным, можно заказать канцелярию не только с именем, но и с отчеством педагога.

Фигурный пряник

Еще один вариант бюджетного подарка — фигурный пряник. Можно купить готовый в магазине или заказать тематический у кондитера. Например, учителю географии можно подарить изделие в виде глобуса или карты, учителю русского языка — в виде буквы или книги.

Цветок в горшке

Если учитель увлекается разведением комнатных растений, то подарок будет радовать ее или его дома. А может быть, цветок поселится в школьном кабинете. Поэтому стоит выбирать неприхотливые многолетники: аспидистру, рипсалис, филодендрон и другие.

Фото istockphoto.com/PIKSEL

Вечный календарь

Ведение журнала, составление плана занятий, выставление отметок — учителю всегда нужно знать сегодняшнюю дату. Стильный вечный календарь, например из дерева, поможет ему с этой задачей и прослужит долгое время.

Набор канцелярских принадлежностей

Канцелярия — это очень актуальный подарок для учителя. Особо креативные родители могут сделать «торт» из канцелярских принадлежностей, аккуратно закрепив их на цилиндрической основе из пенопласта.

Блокнот с фото класса

Намного душевнее обычного ежедневника из магазина будет подарок со снимком всего класса. Такой можно заказать в любом фотоателье. Снимок можно напечатать и на других полезных предметах — календаре, подушке, шоппере.

Съедобный букет

Учителей сложно удивить букетами из живых цветов, а вот вкусный букет — тренд относительно молодой. Есть много разновидностей на любой вкус: букеты из зефира, фруктов и даже мясных изделий.

Термос

Учителю, который любит активный отдых, можно подарить термос. Выбор стоит делать в пользу прочных, но легких моделей, который можно будет взять с собой в поход или короткую поездку.

Фото istockphoto.com/ozgurdonmaz

Сертификат в спа-салон

Расслабляющий массаж или оздоровительная процедура помогут педагогу отдохнуть после напряженного рабочего дня в школе. Цены стоящих спа-программ начинаются от 5000 рублей, поэтому на такой подарок лучше скинуться всему классу.

Ассорти из разных сортов кофе или чая

Этот подарок точно не будет пылиться на полке. Премиальный набор чая или кофе — универсальный вариант подарка, поэтому он подойдет для родителей первоклассников, которые еще не успели хорошо познакомиться с педагогом.

Набор саше

Аксессуары для дома — еще одна более-менее универсальная категория, подарок из которой доставит удовольствие любому человеку. Но учтите, что все, что касается запахов, очень индивидуально, поэтому лучше выбирать нейтральные цветочные или фруктовые ароматы.

Портативный аккумулятор

Подарок подойдет для учителей, которые часто отправляются в путешествия и всегда хотят оставаться на связи. Перед покупкой обязательно удостоверьтесь, что аккумулятор совместим с моделью телефона учителя.

Ламинатор

Это прибор, который ламинирует печатный материал. Он надолго «продлевает жизнь» бумажным документам. Учитель может использовать его как в личных целях, так и для подготовки раздаточных материалов для учеников.

Портативная колонка

Еще один полезный гаджет для школы — это портативная колонка. Она пригодится учителю для демонстрации обучающих видео и на репетициях выступлений для внеклассных мероприятий.

Фото istockphoto.com/goir

Подписка на онлайн-сервисы

Продвинутому педагогу можно подарить подписку на онлайн-сервисы. При выборе услуги опирайтесь на интересы учителя. Поклоннику сериалов можно подарить подписку на онлайн-кинотеатр, а дизайнеру-любителю — на платформы графического дизайна.

Умный будильник

Умный будильник сделает раннее пробуждение более приятным. Такие гаджеты имеют множество настроек, чтобы максимально приспособиться к хозяину и его нуждам. Например, в некоторых моделях есть даже функция «естественное пробуждение», когда прибор будит владельца ярким светом.

Именная флешка

Этот подарок призван бороться с главным недостатком всех флешек — свойством постоянно теряться. У девайса, на котором отмечено полное имя владельца, хозяин отыщется гораздо быстрее.

Органайзер для канцелярии

Ручки, степлеры, скрепки, стикеры — все необходимые мелочи поместятся в органайзер для канцелярии. Можно подобрать варианты на любой кошелек: многоярусные, из натурального дерева, со встроенной беспроводной зарядкой для телефона.

Мыло ручной работы

Последний подарок в списке идей не только порадует учителя, но и позволит вам весело провести время с ребенком. В магазинах для творчества можно подобрать подходящие формочки, красители, ароматизаторы, а сам подарок красиво упаковать в коробку, положив туда открытку с теплыми словами благодарности.