План поездки в Санкт-Петербург на выходные зимой

Приехать в Санкт-Петербург зимой может показаться не лучшей идеей: холодно, ветрено, сыро, темно. Но мы, местные, гарантируем, что никто из гостей города не уйдет и не уедет обиженным. В Петербурге есть что посмотреть, и это далеко не только «большой круг достопримечательностей» и Эрмитаж.

Конечно, чтобы полноценно познакомиться с городом, нужно остаться хотя бы на неделю. Но и за пару дней можно успеть набраться впечатлений. Делюсь несколькими проверенными за долгие годы маршрутами.

Как добраться в Петербург

Из многих, даже далеких городов сюда летают самолеты. Из Центральной России, с Кавказа и северо-запада можно приехать поездом. Если прямого сообщения нет, можно добраться через Москву.

При выборе поезда обращайте внимание, на какой петербургский вокзал прибывает состав. С Ладожского вокзала временно закрыта пересадка на метро, и это сильно удлинит вам дорогу до гостиницы. Это может оказаться критичным, когда открыта навигация по Неве (до 30 ноября) и когда поезд прибывает незадолго до закрытия метро (станции закрываются около 00.00).

Покупайте билеты на самолет или поезд заранее. Большая ошибка — думать, что никому больше не придет в голову съездить в Петербург не в сезон.

Что посмотреть в Петербурге

Приехавшим впервые хочется увидеть все и сразу. К этому склоняет даже социальная реклама в метро. Она утверждает, что в Петербурге обязательно нужно увидеть «Аврору», посчитать всех львов и так далее. Для тех, кто запасся непродуваемой теплой одеждой и плащом-дождевиком, не составит труда сделать все «обязательное». Для этого нужно обойти пешком весь центр. «Большой круг достопримечательностей» включает:

Дом Зингера;

собор «Спас на Крови»;

решетку Михайловского сада;

Инженерный замок (с памятником «Прадеду — правнук»);

памятник Чижику-Пыжику;

Марсово поле;

Троицкий мост;

Петропавловскую крепость;

Стрелку Васильевского острова;

Дворец Меншикова;

сфинксов и грифонов на Университетской набережной (сейчас они на ремонте, их видно только с Благовещенского моста и с противоположной стороны реки);

Исаакиевский собор;

статую «Медный всадник»;

Адмиралтейство;

статую «Царь-плотник»;

Дворцовую площадь;

Казанский собор.

Фото unsplash.com/flickch

По пути вы, скорее всего, увидите Летний сад. Заходить в него нет необходимости. В холода он выглядит не лучшим образом. Черные от сырости деревья, решетки, видеокамеры и однообразные серые дощатые футляры, в которых спрятаны статуи, наводят тоску и уныние.

Планировать досуг нужно с учетом укороченного светового дня. В декабре светает в районе 10 утра, а к 16 часам уже наступает полная темнота (соответственно, смеркаться начинает еще раньше). А на то, чтобы совершить полный круг, уйдет примерно три часа, если только смотреть по сторонам. Около четырех часов — если делать остановки, чтобы загадать желание, купить сувениры и отыскать на Исаакиевском соборе фигуру архитектора, держащего копию собора на руке.

В непогоду такая прогулка может стать испытанием. Выход есть: посмотреть центр города из окна общественного транспорта. Не двухэтажного автобуса или экскурсионного ретротрамвая, хотя можно и их рассмотреть, а именно общественного транспорта. Через знаковые места города идут трамвай № 3, автобусы № 3, 7, 22, троллейбусы № 5, 7, 10, 11.

Кстати, стоит знать, что в Петербурге очень дорогой проезд. Одна поездка стоит 70 рублей: это дороже, чем в Москве. Чтобы не разбираться в тонкостях системы скидок, советую туристам покупать единые безлимитные билеты на сутки или на трое суток.

Фото unsplash.com/iam_os

Еще можно поступить неспортивно и вместо «большого круга» посмотреть «Мини-Питер». Это площадка возле метро «Горьковская», где выставлены чугунные макеты большинства основных зданий. Вход свободный.

Другой вариант оптимизации задачи «увидеть все» — посмотреть на город с высоты. Самый простой способ это сделать — подняться на колоннаду Исаакиевского собора (метро «Адмиралтейская»). Но нужно помнить, что в сильный ветер, грозу, снегопад она закрыта на вход. Билет стоит 300 рублей, льгот нет.

Либо можно за аналогичную сумму сходить на смотровую площадку лофт-проекта «Этажи» (метро «Лиговский проспект»). В туман с площадки может быть ничего не видно. Но билеты на «Этажи» продают с открытой датой, так что можно попробовать прийти в другой день.

Еще одно место, чтобы оказаться на высоте, — колокольня Петропавловского собора. С 1 октября до 30 апреля на колокольню пускают по предварительным заявкам группы до 10 человек. Причем свободного осмотра нет, посетить место можно только с экскурсией. Отдать за нее нужно около 500 рублей.

Фото unsplash.com/Vitali Adutskevich

Самый дорогой способ — облететь центр на вертолете. Цена: от 8000 рублей с человека. В плохую погоду вылетов нет.

Экскурсию по рекам и каналам брать не рекомендую. Во-первых, холодно. Да, даже с пледом. Во-вторых, с воды показывают только определенный отрезок «Большого круга». В-третьих, почти нереально что-то рассмотреть: большая часть времени уходит на то, чтобы понять, о чем говорит экскурсовод.

Кто не боится холода и ветра, может посмотреть на развод мостов (до 30 ноября). Но я рекомендую перенести это мероприятие на лето. Смотреть, как разводятся мосты, гораздо приятнее не с берега, а с борта катера. И делать это однозначно лучше в июле.

Куда сходить в Санкт-Петербурге

В музей

Новичкам не советую идти в Эрмитаж. Даже если купить билет заранее, быстро посмотреть все заслуживающие внимания экспонаты не получится. Эрмитажу нужно посвятить целый день, иначе это неуважение и к себе, и к музею тоже. Либо, если уж начинать знакомство с Петербургом с Эрмитажа, нужно заранее определить, что именно хочется увидеть. Например: часы «Павлин», библиотеку Николая Второго, картины да Винчи и Боттичелли или Египетский зал.

Русский музей тоже не слишком подходит для новичков. Он огромен, и ему тоже нужно посвятить несколько часов. Можно, конечно, сходить целенаправленно на «Последний день Помпеи», на «Девятый вал» или на разномастных купчих Кустодиева. Но тогда не удастся, например, рассмотреть горностаевые хвосты на мозаичном портрете императрицы, найти надпись «Сотона» на древнерусской картине и увидеть в натуральную величину «Одинокий домик в степи зимой».

Для поездки на выходные лучше всего подходят тематические и не слишком большие музеи. Например, Музей Фаберже, Музей Арктики и Антарктики (он на любителя, но здесь можно посмотреть проекцию северного сияния), подводная лодка, домик Петра Первого, внутреннее убранство Исаакиевского собора или Спаса на Крови и так далее.

Фото unsplash.com/Tamara Malaniy

Можно посетить крейсер «Аврора». Только нужно быть готовым отстоять большую очередь на ветру.

К условно коротким маршрутам можно отнести и посещение Янтарной комнаты в Пушкине. Добираться из центра (с учетом времени на электричку и автобус по Пушкину) около часа, а сам осмотр может занять от 15 минут. Важно: музей продает билеты по определенным маршрутам, поэтому посмотреть весь дворец не получится.

В театр

В 2018 году Петербург признали театральной столицей России: в городе около сотни коллективов. В культовые театры типа Мариинского билеты нужно покупать заранее, день в день их может попросту не быть. Советую до покупки почитать отзывы не только о спектаклях, но и о театрах, а также смотреть возрастной рейтинг. Иначе есть шанс сильно удивиться вольным осовремененным трактовкам классических пьес.

Поесть

В гастрономическом отношении Петербург достаточно заурядный город. Поэтому разумнее ходить в какие-то относительно привычные сетевые рестораны, а не в разрекламированные «чисто петербургские» заведения. Пожалуй, стоит сделать исключение только ради пышек. Если пойдете в культовую пышечную на Большой Конюшенной, будьте готовы к длинной очереди. И запаситесь влажными салфетками или антисептиком: руки в пышечной мыть негде, туалета в здании нет.

Кстати, в качестве развлечения можно попросить в уличном киоске шаурму, а не шаверму. Продадут, не сомневайтесь.

Куда пойти в Петербурге «бывалым»

Маршрут «Небанальные достопримечательности»

Здесь каждый может выбрать что-то на свой вкус. Можно:

посмотреть на грифонов на Банковском мосту или сфинксов на Египетском;

сходить в Гостиный Двор или на один из рынков;

посетить Новую Голландию и заодно проверить, закончили ли ремонт Поцелуева моста;

посмотреть на верфи, на Триумфальную арку или парк Победы;

отыскать мозаичный дворик и известные муралы — монументальные росписи современных уличных художников .

Также можно полюбоваться необычными скульптурами: Прометеем и орлом, Шарманщиком, котом Василием и кошкой Василисой и так далее. Почти со всеми скульптурами связаны разные легенды и приметы, кто в них верит, может составить тематический список и загадать желания всем, кто может их исполнить.

С недавнего времени в Петербурге есть еще одна достопримечательность, которая не нравится большинству петербуржцев. Это строящаяся высотка «Лахта Центра», в народе именуемая «Кукурузина», местный аналог «Москва-Сити». Здесь будут офисные помещения, научно-образовательный центр, планетарий и смотровая площадка.

Пока в комплексе ведутся последние отделочные работы, зайти внутрь нельзя, попасть на смотровую площадку тоже (хотя мошенники активно продают билеты). Но можно погулять рядом, сделать красочные фото с видом на Лахтинский разлив. А еще можно посмотреть на панораму города с круглосуточных онлайн-камер на сайте центра.

Фото unsplash.com/alexey turenkov

Жаждущие насладиться уникальной архитектурой могут отправиться в Петроградский район. Здесь же можно убедиться, что представление о Петербурге как городе, построенном под линейку, сильно преувеличено. Там, на местности, можно понять, что такое «поверните направо, но не совсем направо, а немного направо».

Маршрут «Морской»

Популярность разводных мостов столь велика, что порой заставляет забыть: в Петербурге есть море.

На Васильевском острове можно увидеть место, где Нева впадает в Финский залив. Для этого нужно выйти из метро «Приморская» и идти по карте дворами к улице Кораблестроителей.

Сделать красивые фотографии зимнего моря можно и в Приморском районе, в парке 300-летия Петербурга (метро «Черная речка»).

Фото unsplash.com/Vitaly Adutskevich

Если есть свободное время, можно поехать в ближайшие «пляжные» пригороды Петербурга: Рощино, Репино, Сестрорецк. Дорога займет 30-40 минут на электричке. Столько же ехать до Кронштадта, где можно увидеть старинный маяк и современные военные корабли.

Фото unsplash.com/Pavel Inozemtsev

Закрепить впечатление о Петербурге как о морском городе можно походом в военно-морской музей, на ледокол «Красин» или на одну из подводных лодок.

Маршрут «Блокадный Ленинград»

Блокада Ленинграда — страшная и печальная страница в жизни города. О блокаде стараются не забывать, не только обновляя надписи «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Можно сходить на тематическую экскурсию или самостоятельно посетить музей блокады и музей Ольги Берггольц. Люди с очень крепкими нервами могут побывать еще и на Пискаревском кладбище.

Чтобы восстановить оптимизм, желательно потом съездить в музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда» (40-50 минут езды от границы Петербурга). Или в аналогичное место, где можно вспомнить не только о потерях, но и том, что победа все-таки была за нами.

Фото www.istockphoto.com

Маршрут «Литературный»

Гиды всех мастей предлагают пройти тропой Раскольникова или в целом посмотреть Петербург Достоевского. Других писателей предлагают реже. Тем, кто не любит экскурсии как явление, но увлечен литературой, не составит труда организовать самостоятельный тур. Для этого через Большую Морскую нужно выйти на Гороховую, идущую параллельно Невскому проспекту. «Срединные улицы» Петербурга, описанные Достоевским, ничуть не изменились.

Но «Петербург Достоевского» — это самая попсовая экскурсия. Для самостоятельного похода можно выбрать нечто гораздо менее банальное. Например, посмотреть на Кресты и сходить в дом-музей Ахматовой. Попробовать повторить маршрут главного героя «Крысолова» Александра Грина. Или хотя бы пройтись от Садовой и Сенной до Таврического сада (прыгать через ограду не надо).

Тем, кто любит квесты, предлагаю задание со звездочкой: попытаться найти дом, описанный А.К. Толстым в стихотворении «Портрет».

Если погода не позволяет гулять, можно сходить в мемориальную квартиру какого-нибудь писателя: Достоевского, Зощенко, Набокова, Пушкина и так далее, выбор большой. Но стоит знать, что почти во всех таких музеях ходить по зданию разрешается только с экскурсоводом. Это значит, что удастся увидеть очень мало (причем издалека), а услышать только общеизвестные факты. Например, в музее Пушкина на Мойке довольно короткая экскурсия, за время которой посетители успевают убедиться, что знают о последнем дне поэта даже больше, чем рассказал экскурсовод.

Фото www.istockphoto.com

Энтузиасты могут также сходить на Литературные мостки Волковского кладбища, посмотреть на могилы писателей и других деятелей искусства.

Маршрут «Религиозный»

В отличие от Москвы, в Петербурге нет своего Нового Иерусалима. Поэтому придется побывать в разных частях города.

Визитная карточка Петербурга — тройка соборов: Спас на Крови, Исаакиевский и Казанский (метро «Невский проспект"/"Гостиный двор», «Адмиралтейская»). Первые два имеют статус музеев, поэтому вход в них возможен только за деньги, а службы не проводятся. В Казанском соборе службы проводятся, вход бесплатный. Бесплатно можно зайти и в другие красивейшие соборы: Петропавловский (метро «Горьковская»), Смольный (метро «Площадь Восстания»), Троице-Измайловский (метро «Технологический институт»), Никольский (метро «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская») и Сампсониевский (метро «Выборгская»).

Фото unsplash.com/Dusan veverkolog

В Александро-Невскую лавру вход бесплатный, если не ходить в некрополь.

Русских православных церквей в городе абсолютное большинство. Но можно заглянуть также в кирхи, костелы, армянскую церковь. Вход в них бесплатный. В Петрекирхе и Аннекирхе довольно часто проводят концерты, в том числе концерты органной музыки. Это отдельный вид волшебства, акустика в этих зданиях потрясающая.

Концерты, но уже более светские, проводятся и в Большой хоральной синагоге. Туда можно попасть, если записаться на экскурсию или подгадать посещение ко дню открытых дверей — в этот день в здание можно зайти бесплатно, но экскурсии все равно за деньги.

В Соборную (Татарскую) мечеть в часы работы можно заходить только мусульманам. Представители других конфессий посещают здание с предварительно забронированной экскурсией.

Буддийский храм — Дацан Гунзэчойнэй — открыт для всех желающих. Которых, кстати, всегда немало. Дацан считается своеобразным местом силы у самых разных людей, в том числе далеких от буддизма. Поэтому в выходные здесь может быть многолюдно.

Фото unsplash.com/flickch

Маршрут «Мистический»

Есть множество тематических экскурсий и квестов, которые позволяют увидеть «привидения», узнать страшные истории и посетить «места силы». Те, кто не готов ходить с незнакомцами по ночному городу, могут самостоятельно отправиться на поиски мистики. Для этого подойдут музей пыток (и в целом подвалы Петропавловской крепости), набережная канала Грибоедова, квартира Распутина, Михайловский замок, Обводный канал.

Интересно посетить ротонду на Гороховой улице и башню грифонов на Васильевском острове. Башня находится в закрытом дворе, ротонда — в закрытом подъезде. Жильцы агрессивно настроены к посетителям. Так что увидеть ротонду или башню и остаться живым — само по себе мистическое событие.

С натяжкой местом силы можно считать часовню Ксении Блаженной на Смоленском кладбище. Сюда едут просить помощи в решении трудных дел и удачи в любви.

Вообще в Петербурге множество мест, где можно загадать желание:

на удачу в карьере и на благополучное трудоустройство нужно потереть ботинок Царя-плотника;

на получение творческого вдохновения — постоять у памятника Пушкину перед Русским музеем;

на счастье в личной жизни — бросить монетку в Зимнюю канавку или поцеловать льва на Стрелке Васильевского острова;

на увеличение благосостояния — потереть крылья грифонов на Банковском мосту или нос Остапа Бендера.

«Универсальные» желания можно загадывать на Семимостье, у Чижика-Пыжика, у зайца Арсения на входе в Петропавловскую крепость, у атлантов и у сфинксов с грифонами (когда их откроют).

Фото unsplash.com/Julia Kadel

Маршрут «Музейный»

Тем, кто уже успел охватить взглядом парадный Петербург и не хочет мерзнуть на улице, подойдут музеи. Если Эрмитаж и Русский музей уже осилены в предыдущие поездки, можно сходить в менее популярные. Например, в музей железнодорожного транспорта, музей космонавтики, на киностудию «Ленфильм», в планетарий или в один из дворцов. Как минимум в Юсуповский или Строгановский, но лучше — не во дворец, а в особняк Державина. В нем мало посетителей, поэтому смотрительницы охотно отвечают на любые вопросы и даже иногда добровольно что-то рассказывают.

Еще один интересный музей — аптека Пеля. Здесь оборудована алхимическая лаборатория, а в окне видно кусок уже упоминавшейся башни грифонов.

В случае хорошей погоды можно сходить в музей артиллерии (его особенно любят дети) или отправиться в пригород. В последнем случае рекомендую выбирать музейный досуг, то есть помещения. В них есть что смотреть, в отличие от парков. Тех, кто хотел побывать в Нижнем парке Петергофа, должна предостеречь, что ни фонтанов, ни статуй не будет. А смотреть на футляры — удовольствие небольшое. С другой стороны, вход в Нижний парк зимой бесплатный.

Фото www.istockphoto.com

Маршрут «Рокерский»

Каждый уважающий себя ценитель русского рока знает о кочегарке «Камчатка», в которой работали разные музыканты, в том числе Виктор Цой. Сейчас на месте котельной мини-музей Цоя и клуб, в котором выступают современные рокеры.

В магазине Castle Rock (он же «Костыль») можно, как в музее, увидеть афиши, фотографии и автографы музыкантов.

Еще одно в определенной степени культовое место — дом, в котором находился так называемый «Сайгон» — место встречи неформалов конца 80-х. Он находится возле метро «Достоевская"/"Владимирская», и рядом с ним до сих пор появляются неформалы.

А музей Битлз Коли Васина будет интересен поклонникам западного рока. В этом же здании (Арт-центр «Пушкинская-10») располагается музей звука и множество других заведений, интересных современным музыкантам, художникам и поэтам.

Фото unsplash.com/VitaliAdutskevich

Театры

Если в первое посещение города нужно побывать в Мариинке или в БДТ, то в последующие разы можно выбрать что-то менее раскрученное. Например, театр «Зазеркалье». Кстати, в здании, которое занимает «Зазеркалье», когда-то располагался Ленинградский рок-клуб.

Это только малая часть того, что можно увидеть в Петербурге. Интересы у всех разные, но каждый сможет найти что-то свое.

Советы туристам

Одевайтесь теплее

Особенно если планируете много ходить. Лыжные штаны, шапки-ушанки, шубы и толстые варежки с начесом — то, что нужно. Нельзя приезжать в Петербург налегке. За счет влажности и сильного ветра холод ощущается сильнее. Поэтому даже в небольшой мороз на улице, тем более у воды (то есть почти везде), холоднее. И да, шутка «Ветер дул со всех четырех сторон» — никакая не шутка. Ветер дует, и очень сильный. Запросто может сорвать не только шапку, но и ободок с волос.

Берите дождевик, а не зонт

Опять же — из-за сильного ветра. Зонт, вывернутый наизнанку, — не самое страшное. Хуже, когда порыв ветра вдавливает ткань внутрь. Спицы ломаются, и зонт после такого восстановлению не подлежит.

Берите с собой портативные аккумуляторы

Из-за холода и ветра смартфоны разряжаются быстрее, чем хотелось бы. Особенно настойчиво рекомендую иметь при себе повербанк туристам из Москвы, избалованным возможностью заряжать девайсы в метро и трамваях. В Петербурге мало транспорта, в котором есть разъемы для USB.

Не фотографируйтесь с ростовыми куклами

У Петров и Екатерин редко, но все-таки может быть разрешение на деятельность, и они могут даже дать чек. У остальных желающих заработать на туристах нет не только разрешения, но и совести. Универсальная фраза, после которой ряженые теряют интерес к туристам: «Мы местные».

Не ходите на прогулку по крышам

Идея побродить по крышам города многим кажется привлекательной. Поэтому услуги такого плана предлагают буквально везде. Но выход на крыши не только незаконен, но и небезопасен.