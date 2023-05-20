Что посмотреть в Санкт-Петербурге за выходные?

Санкт-Петербург — это не только Дворцовая площадь, Эрмитаж и пышечные. Бесспорно, постановки в Александринском, знаменитые пышки, майская корюшка и Атланты на Миллионной улице стоят того, чтобы приезжать в Питер если не каждый месяц, то хотя бы раз в год с каждым из родственников по отдельности. Однако что если выйти за пределы центра к причалам с яхтами и лодками, напоминающим Грецию и Италию?

Вместе с экскурсоводом Эрмитажа Иветтой Ениной подготовили неочевидный питерский маршрут на выходные для тех, кто любит много гулять.

Прогулка по Крестовскому острову

Отправная точка нашего маршрута — станция метро «Зенит». У метро находится новая набережная, откуда открывается вид на «Лахта Центр», самый высокий небоскреб в Европе. Здесь можно сделать фотографии у воды и покататься на качелях, наслаждаясь видом.

Freepik/Zoya_Avenirovna

От видовой прогулочной зоны у «Зенита» можно пройти к карильону — арке-звоннице между «Зенит Ареной» и Яхтенным мостом. Карильон на стрелке Крестовского острова — это музыкальный инструмент, состоящий из 45 колоколов. На карильоне планировалось исполнять и духовную, и светскую музыку, но, увы, колокола арки звонили лишь в день открытия. Однако карильон все равно стоит увидеть: 27-метровая арка-звонница поражает красотой и величием. Кроме того, рядом есть большой парк развлечений «Диво-остров», множество живописных аллей и даже старейшая в городе пивоварня.

Гуляя по набережной Гребного канала, можно увидеть Бычий остров. Это небольшой островок в дельте Невы, который получил такое название из-за необычной формы, напоминающей голову быка. Сейчас на нем располагается филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ. Здание пансиона и окружающие его Западный скоростной диаметр, «Лахта Центр» и стадион «Газпром Арена», выполненные в стиле хайтек, станут идеальным местом для фотосессии в урбанистическом стиле. Здесь же можно увидеть две пристани с яхтами.

Елагин остров

Туристам, у которых остались силы после прогулки на Крестовском, можно перейти на Елагин остров по 2-му Елагину мосту.

В XVIII веке Елагин остров прославился не только исключительной красотой, но и оранжереями, в которых росли диковинные фрукты и редкие растения. А на протяжении всей истории Петербурга остров был любимым местом заметных личностей истории: от графа Орлова до императрицы Марии Федоровны.

unsplash.com/@lamianna

Отдых на корабле

Устав от ходьбы, можно взять билет на кораблик от Елагина острова до исторического центра. Для водной прогулки есть несколько опций: трансфер до Дворцовой пристани (800 рублей) или полная прогулка-экскурсия «Забытые острова» с возвращением на Елагин остров (1450 рублей). На прогулке можно охватить семь мостов, Каменный остров и Каменноостровский дворец, Петроградский остров и знаменитый крейсер «Аврора», кунсткамеру, сфинксов, Адмиралтейство и многое другое.

Весь маршрут с посещением Крестовского и Елагина островов займет у вас от четырех до шести часов. Мы советуем взять с собой теплую одежду для корабля и заряд энергии для бодрых пеших прогулок!

unsplash.com/@wndrr

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