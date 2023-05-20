Что посмотреть в Санкт-Петербурге за выходные?

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Санкт-Петербург — это не только Дворцовая площадь, Эрмитаж и пышечные. Бесспорно, постановки в Александринском, знаменитые пышки, майская корюшка и Атланты на Миллионной улице стоят того, чтобы приезжать в Питер если не каждый месяц, то хотя бы раз в год с каждым из родственников по отдельности. Однако что если выйти за пределы центра к причалам с яхтами и лодками, напоминающим Грецию и Италию?
Вместе с экскурсоводом Эрмитажа Иветтой Ениной подготовили неочевидный питерский маршрут на выходные для тех, кто любит много гулять.
Отправная точка нашего маршрута — станция метро «Зенит». У метро находится новая набережная, откуда открывается вид на «Лахта Центр», самый высокий небоскреб в Европе. Здесь можно сделать фотографии у воды и покататься на качелях, наслаждаясь видом.
От видовой прогулочной зоны у «Зенита» можно пройти к карильону — арке-звоннице между «Зенит Ареной» и Яхтенным мостом. Карильон на стрелке Крестовского острова — это музыкальный инструмент, состоящий из 45 колоколов. На карильоне планировалось исполнять и духовную, и светскую музыку, но, увы, колокола арки звонили лишь в день открытия. Однако карильон все равно стоит увидеть: 27-метровая арка-звонница поражает красотой и величием. Кроме того, рядом есть большой парк развлечений «Диво-остров», множество живописных аллей и даже старейшая в городе пивоварня.
Гуляя по набережной Гребного канала, можно увидеть Бычий остров. Это небольшой островок в дельте Невы, который получил такое название из-за необычной формы, напоминающей голову быка. Сейчас на нем располагается филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ. Здание пансиона и окружающие его Западный скоростной диаметр, «Лахта Центр» и стадион «Газпром Арена», выполненные в стиле хайтек, станут идеальным местом для фотосессии в урбанистическом стиле. Здесь же можно увидеть две пристани с яхтами.
Туристам, у которых остались силы после прогулки на Крестовском, можно перейти на Елагин остров по 2-му Елагину мосту.
Елагин остров — это большой, но тихий парк в самом сердце Петербурга. В мае здесь проходит Фестиваль тюльпанов, круглый год дают концерты во Фрейлинском корпусе. Здесь также есть крытый теннисный корт, прокат лодок, Музей художественного стекла, роскошный дворец и много белок!Иветта ЕнинаЭкскурсовод
В XVIII веке Елагин остров прославился не только исключительной красотой, но и оранжереями, в которых росли диковинные фрукты и редкие растения. А на протяжении всей истории Петербурга остров был любимым местом заметных личностей истории: от графа Орлова до императрицы Марии Федоровны.
Я советую обойти остров по кругу по правую руку: вы увидите Елагин дворец, Музей художественного стекла, Эстрадный театр, а также сможете покататься на лодках и катамаранах. Это особенно актуально в летнее время. Завершить прогулку можно у причала ЦПКиО — там есть кафе и несколько хороших ресторанов.Иветта ЕнинаЭкскурсовод
Устав от ходьбы, можно взять билет на кораблик от Елагина острова до исторического центра. Для водной прогулки есть несколько опций: трансфер до Дворцовой пристани (800 рублей) или полная прогулка-экскурсия «Забытые острова» с возвращением на Елагин остров (1450 рублей). На прогулке можно охватить семь мостов, Каменный остров и Каменноостровский дворец, Петроградский остров и знаменитый крейсер «Аврора», кунсткамеру, сфинксов, Адмиралтейство и многое другое.
Прогулка на кораблике закончится на Дворцовой пристани. Оттуда можно прогуляться по центру или замкнуть круг, продолжив путешествие на корабле обратно на Елагин остров через Малую Неву.Иветта ЕнинаЭкскурсовод
Весь маршрут с посещением Крестовского и Елагина островов займет у вас от четырех до шести часов. Мы советуем взять с собой теплую одежду для корабля и заряд энергии для бодрых пеших прогулок!
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